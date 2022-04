Ramstein, oggi vertice alleati Ucraina/ Usa-Nato-Ue vs Russia: terza guerra mondiale?

VERTICE DI GUERRA A RAMSTEIN (BASE USA IN GERMANIA): LA CRISI UCRAINA

Il vertice previsto per oggi 26 aprile a Ramstein, Germania, ha tutta l’aria di essere un vero e proprio consiglio di guerra: il summit convocato dagli Usa di Biden vede invitati Paesi Nato e non Nato, Ue, alleati americani, insomma tutti coloro che si sono uniti nel fornire aiuti all’Ucraina contro l’invasione della Russia di Putin iniziata il 24 febbraio 2022.

Il vertice si tiene nella base americana in Germania, per l’appunto a Ramstein, e vedrà “sfilare” i diversi vertici militari di circa 40 Paesi da tutto il mondo (per l’Italia prevista la presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini): la data e la sede dell’incontro è stata resa nota la scorsa settimana dal Segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin, appena prima dello storico viaggio a Kiev con il Segretario di Stato Blinken. Proprio la foto dei due vertici Usa inviati da Biden con il Presidente Zelensky rappresenta plasticamente quello che lunedì sera il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito come «clima da terza guerra mondiale». L’Occidente si schiera – con aiuti e armi – affianco dell’Ucraina per contrastare l’avanzata russa: ebbene, nel vertice di oggi a Ramstein i leader militari e della Difesa di tutto il mondo “pro-Kiev” discuteranno degli sviluppi della crisi in Ucraina e delle questioni di sicurezza ad essa collegate.

USA-NATO-UE CONTRO PUTIN: È PRONTA LA TERZA GUERRA MONDIALE?

Mentre parallelamente il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres comincia la “triplice” visita ad Ankara, Mosca e Kiev – dove incontrerà per la prima volta dall’inizio della guerra il Presidente russo Vladimir Putin, invocando una quasi disperata richiesta di tregua generale – gli alleati Nato (e non solo) si ritrovano a Ramstein per disegnare gli sviluppi geopolitici futuri, tutt’altro che prevedibili.

La ‘presenza’ della Casa Bianca lo scorso weekend a Kiev ha dato una spinta enorme alla radicalizzazione del conflitto, con il rischio concreto che si possa arrivare – a questo punto – ad un’escalation impossibile da non definire già una terza guerra mondiale. Alla vigilia del summit degli alleati, il portavoce del Pentagono John Kirby ha provato a smorzare i toni sui possibili risvolti dell’incontro a Ramstein, dichiarando «interventi a lungo termine per la sicurezza in Ucraina? Non entriamo in questo genere di cose con conclusioni già precotte». Nella più grande base aerea Usa in Europa però è inevitabile che “venti di guerra” saranno paventati, fosse solo per capire come provare a disinnescarli: ai 30 Paesi Nato si aggiungono 14 Stati non alleati fino ad oggi ma interessati a contrapporsi alla Russia per il destino dell’Ucraina. Si tratta, ha anticipato “Breaking Defense“, di Ucraina, Svezia, Finlandia (che potrebbero entrare nella Nato a breve, ndr), ma anche Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Australia, Israele, Giordania, Qatar e 4 nazioni africane (Kenya, Liberia, Marocco e Tunisia). Come ben spiega l’editoriale di Roberto Fabbri oggi su “Il Giornale”, il vertice di Ramstein è un passaggio molto delicato per lo sviluppo della crisi ucraina: «implica il rischio di frizioni o addirittura di fratture, perché se i Paesi orientali Nato sono allineati con Washington, i più “pesanti” alleati occidentali potrebbero invece reagire con timori e perplessità alla richiesta di accelerare verso un confronto più aperto con Mosca». Non solo, a Ramstein il capo della Pentagono Austin metterà sul tavolo la complessa questione dei rapporti con Kiev dopo la fine della guerra: scrive ancora Fabbri, «gli eventuali esiti costringeranno a manifestarsi coloro che magari immaginano un ritorno a relazioni più o meno normali con Vladimir Putin».

