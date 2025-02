Ramy Elgaml al centro di un nuovo servizio de Le Iene: l’inviato Giulio Golia ha realizzato un servizio dopo aver raccolto altre immagini inedite e documenti in esclusiva riguardanti i drammatici momenti della morte del ragazzo, offrendo una ricostruzione più approfondita sull’accaduto. Non mancano novità sul caso Ramy Elgaml, emerse dall’inchiesta sulla morte del 19enne egiziano dopo un inseguimento dei carabinieri. Quella più importante al momento riguarda la consulenza informatica sullo smartphone del testimone chiave.

CASO RAMY ELGAML, LE RICERCHE DAL CELLULARE

In altre parole, sono state riscontrate delle attività che sembrano compatibili con alcune operazioni che potrebbero suggerire che effettivamente c’è stata la cancellazione di un file. Inoltre, ci sono dati importanti a livello di orari ed è segnalata una notifica compatibile con una possibile cancellazione del file.

CASO RAMY ELGAML, FILE ELIMINATI E CRONOLOGIA CHIAMATE

Sono state poi individuate ricerche da cui si evincono tentativi di provare a recuperare i file eliminati proprio nella notte. Sarebbe stata usata un’applicazione apposita, probabilmente nel tentativo di ripristinare il video che era stato cancellato precedente. A ciò si aggiunge la cronologia delle chiamate.

Il testimone dal canto suo a Fanpage ha ribadito la sua versione e si è detto sicuro che la verità emerga, ricordando che ciò a cui ha assistito lo ha segnato, non nascondendo di aver anche perso parzialmente fiducia nelle istituzioni dopo la morte di Ramy Elgaml.

La perizia è importante per verificare la veridicità della testimonianza, visto che il teste ha raccontato di essere stato costretto a cancellare una sua riposa e che poi aveva provato a recuperare il video. Ma ce n’è un’altra che può aiutare a fare chiarezza sul caso di Ramy Elgaml: si tratta di quella cinematica, richiesta perché la procura vuole che venga esaminato l’impatto dello scooter per capire se l’incidente sia frutto di un urto o meno, ma al momento non sono noti gli esiti di tale consulenza.