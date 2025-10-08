Resta aperto il caso di Ramy Elgaml: la Procura di Milano ha chiesto una nuova "super" perizia cinematica per cristallizzare gli eventi dell'incidente

È (nuovamente) tutto da rifare nella lunga indagine condotta sulla morte del 19enne egiziano Ramy Elgaml – che risale ormai a quasi un anno fa – con la Procura meneghina che ha giudice per le udienze preliminari di poter effettuare una nuova “super” perizia sulle dinamiche dell’incidente che ha causato la morte del ragazzo dopo il lungo inseguimento per le vie di Milano a bordo dello scooter TMax guidato dall’amico Fares: proprio quest’ultimo e un vicebrigadiere dei Carabinieri sono oggetto di un’indagine che verte attorno all’ipotesi di omicidio.

Partendo dal principio, è utile ricordare che nella notte del 24 novembre dello scorso anno Fares – sprovvisto di patente – decise di non fermarsi all’alt di una volante dei Carabinieri mentre si trovava alla guida del TMax con Ramy Elgaml nel posto del passeggero: scattò un inseguimento che durò per otto lunghissimi minuti tra le vie cittadine milanesi e che si concluse all’altezza di via Ripamonti quando una delle volanti impegnate nell’inseguimento investì lo scooter e lo fece sbattere contro un palo semaforico.

Scontro di perizie sulla morte di Ramy Elgaml: la Procura vuole vederci chiaro e chiede un incidente probatorio

L’incidente fu all’origine di numerose proteste all’interno del quartiere Corvetto – dove Ramy Elgaml viveva – e la Procura decise di aprire un’indagine per appurare se tra inseguito e inseguitori ci fosse una qualche responsabilità per la morte del 19enne: fu in questo contesto che venne effettuata una prima perizia da parte della Polizia Locale in cui si disse che tra la volante e lo scooter vi era stato un primo contatto poco distante dal luogo dell’impatto e poi l’investimento vero e proprio e l’impatto contro il palo semaforico.

In una direzione diversa, invece, andò la perizia effettuata sulla morte di Ramy Elgaml da parte del dottor Marco Romaniello – consulente della Procura – il quale in 166 pagine di analisi arrivò alla conclusione che non vi fu alcun impatto precedente all’investimento: nella consulenza il perito precisò che il vicebrigadiere dell’Arma aveva adempiuto ai suoi compiti, ritenendo che Fares abbia “con il suo comportamento sprezzante del pericolo” dato origine all’incidente dopo una manovra imprevedibile con la quale tagliò la strada alla volante; mentre la morte di Ramy Elgaml fu causata – per il dottor Romaniello – dall’impatto con il semaforo e non dall’investimento da parte della volante.

Completamente opposta fu, invece, la perizia di parte chiesta dai familiari di Ramy Elgaml e dallo stesso Fares, riconoscendo proprio nell’investimento – a loro dire evitabile – la causa del decesso: proprio a causa di queste incongruenze, infine, la Procura ha deciso di chiedere una nuova perizia cinematica dell’incidente in cui è morto Ramy Elgaml, con periti nominati dal giudice e nella modalità dell’incidente probatorio; il tutto al fine ultimo di cristallizzare una prova che si potrà eventualmente usare a processo e di decidere fatti alla mano se procedere con le accuse e chiedere l’archiviazione per i due indagati.