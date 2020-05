Ramzan Kadyrov ha avuto il Coronavirus?/ Dubbi sulla salute del leader ceceno

Pubblicità

Ramzan Kadyrov ha avuto il Coronavirus? I dubbi sulle condizioni di salute del capo paralimitare della Cecenia sono emersi nei giorni scorsi, a causa di un’assenza di sei giorni dalle scene e delle sue comparsate precedenti. Le ha riassunte la BBC: martedì ha partecipato ad una riunione del governo sulle misure di emergenza anti-Covid da attuare nella repubblica, il giorno seguente invece è comparso un video sul profilo Instagram di Grozny TV nel quale il leader veniva intervistato in un parco. Nel corso della riunione, non pochi hanno notato due cose: il fatto che i suoi collaboratori si mantenessero a distanza indossando le mascherine, e soprattutto come dalla sua mano destra spuntasse un catetere, almeno nei momenti in cui Kadyrov mostrava la stessa mano che, per la maggior parte del tempo, è rimasta nascosta.

Pubblicità

RAMZAN KADYROV HA AVUTO IL CORONAVIRUS?

Si è dunque sparsa la voce che settimana scorsa il leader della Cecenia fosse stato portato in ospedale a Mosca perché sospettato di aver contratto il Coronavirus: uno degli alleati chiave di Vladimir Putin si sarebbe ammalato, portandone i segni nelle sue seguenti apparizioni televisive. In più Novaya Gazeta, il quotidiano di opposizione russo, ha affermato che Grozny TV abbia cancellato dal profilo Instagram i fotogrammi in cui il catetere è ben visibile; ricordiamo che Akhmed Dudayev, che ha anche condotto l’intervista nel parco, è uno dei collaboratori di Kadyrov. A colpire era anche stata l’assenza del capo della Cecenia dai festeggiamenti per l’Eid, che celebra la fine del Ramadan nella tradizione islamica: nella repubblica Kadyrov ha imposto uno stretto regime islamico, e ovviamente il fatto che non si sia fatto vedere per questa festa ha destato più di un sospetto.

Pubblicità

“Non ho il diritto di ammalarmi? Non ho il diritto di portare un catetere per aumentare la mia immunità?”. Queste le dichiarazioni di Kadyrov: il leader ceceno non ha smentito le voci del suo volo a Mosca o della sua positività al Coronavirus, tutt’al più ha rilanciato sostenendo che, se anche fosse così, non ci sarebbe alcuna notizia da riportare. “Anche se mi ammalassi, nel mondo ci sono milioni di persone contagiate e decine di migliaia sono morte: io non sono forse umano?” ha poi detto, mostrando le mani alla telecamera e facendo vedere di non avere nessun catetere. Mentre il primo ministro russo Mikhail Mishustin e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sono stati ricoverati per Coronavirus, su Ramzan Kadyrov permangono ancora forti dubbi sulle sue attuali o passate condizioni di salute, ma le dichiarazioni a Grozny TV potrebbero lasciare intendere che qualcosa ci sia davvero stato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA