Rancho Bravo/ Il film western con James Stewart in onda su Rete 4

Rancho Bravo è un vecchio film western che verrà trasmesso il 28 ottobre da Rete 4 alle ore 16.45, per tutti gli amanti di questo genere americano. È stato prodotto nel 1966 dalla Universal Pictures, dal titolo originale The Rare Breed. La regia di Andrew Victor McLaglen, regista e produttore cinematografico inglese con già una decina di film all’attivo, ha dato un tocco unico a questo film piuttosto classico. Il cast, scelto con sapienza ed attenzione, è composto da attori molto famosi all’epoca, come James Stewart, grandissimo personaggio premiato con diversi riconoscimenti: Premio Oscar nel 1941 e nel 1985, Golden Globe nel 1965, Festival di Berlino 1982 ed una stella Hollywood Walk of Fame; incredibilmente la stella fu rubata e poi successivamente ricollocata. A James Stewart nel 2007 fu addirittura emesso un francobollo commemorativo. Maureen O’Hara, attrice irlandese Oscar alla Carriera nel 2015, circa cinquanta film all’attivo, e Brian Keith, attore statunitense teatrale e cinematografico, che, nella fine della sua carriera, abbandonò i film western per dedicarsi a quelli Disney.

Rancho Bravo, la trama

Rancho Bravo inizia con l’incontro in un rodeo fra il veterano Sam Burnett, interpretato da Stewart, e la vedova Martha Price, Maureen O’Hara. Martha è mamma di una bambina, Hilary, e vuole realizzare il sogno del defunto marito: introdurre una particolare razza di tori, la Hereford, nel Paese. Decide così di mettere all’asta il suo miglior esemplare, che viene acquistato da un commerciante per conto di Alexander Bowen, Keith, un ricchissimo texano che ama dedicarsi all’allevamento. Il commerciante si rivolgerà a Sam per il trasporto del costoso animale, ma Martha si accorgerà del doppio gioco che sta facendo confabulando con un altro allevatore. Lo scopo finale sarà rubare il toro. La Price e sua figlia, in questo rocambolesco viaggio, sventeranno più volte i tentativi di sequestro dell’animale. Un western atipico senza violenza ma con un tocco che punta al romantico: due storie d’amore che andranno ad intrecciarsi e che faranno sognare il telespettatore.

