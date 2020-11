Rancho Bravo/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 5 novembre 2020)

Rancho Bravo va in onda oggi, giovedì 5 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Si tratta di un western risalente al 1966 e realizzato negli Stati Uniti, intitolato Rancho Bravo. Il titolo è tratto da una sceneggiatura realizzata da Ric Hardman, con la produzione curata dalla casa Universal Pictures, con la fotografia di William H. Clothier, il montaggio di Russell F. Schoengarth, le musiche di John Williams e la scenografia guidata da Alexander Golitzen. La regia è stata curata dal britannico Andrew V. McLaglen, che ha diretto titoli del calibro di Un uomo tranquillo, Uomini d’amianto contro l’inferno, I due invincibili e I 4 dell’Oca selvaggia, oltre a varie serie televisive. Il ruolo del protagonista principale è stato assegnato alla star James Stewart, che ha conquistato un Premio Oscar nel 1941 come miglior attore protagonista per Scandalo a Filadelfia e un Oscar onorario nel 1985. Viene affiancato dalla collega di origini irlandesi Maureen O’Hara, apprezzata per le pellicole La taverna della Giamaica, Sinbad il marinaio e Lady Godiva. C’è anche Brian Keith, visto anche nella serie televisiva Tre nipoti e un maggiordomo. Il cast viene completato da Juliet Mills, Don Galloway e David Brian.

Rancho Bravo, la trama del film

La trama di Rancho Bravo si caratterizza per essere quella di un film western senza alcuna scena di autentica violenza. Si parte dalla presenza di un cowboy del Texas, Sam Burnett, che vede la sua vita cambiare in occasione di un rodeo. Infatti, l’uomo incontra una seducente vedova irlandese, Martha Price, e sua figlia Hilary. Martha vuole realizzare il sogno di suo marito, ossia di condurre all’interno del territorio in cui vive una nuova razza di tori, denominati Hereford. Sceglie così di prendere il suo toro più prezioso e metterlo in vendita all’asta. L’acquisto viene portato a termine da un certo Carl Ellsworth, un commerciante che opera sotto gli ordini dell’allevatore Alexander Bowen. Carl chiede così l’aiuto di Sam, che deve condurre il toro presso la fattoria di Alexander. Tuttavia, la situazione si fa sempre più complicata quando Martha si rende conto che Sam vuole vendere l’animale ad un altro allevatore, rubandolo in questo modo. A poco a poco, le vicende diventano intricate, al limite del paradossale. Martha viene contesa tra Sam e Alexander, ma alla fine vincerà il buon senso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA