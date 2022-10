Rancho Bravo/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Rancho Bravo, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Rancho Bravo andrà in onda oggi, martedì 11 ottobre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1966 dalla Universal Pictures e diretto da Andrew V. McLaglen. Nel cast spiccano attori come James Stewart, Brian Keith, Juliet Mills e Maureen O’Hara. Questa è una produzione originale ambientata principalmente in California, sia negli studios che utilizzando le bellezze naturali come il deserto Mojave.

Nonostante la distribuzione da parte della Universal abbia riguardato diversi Paesi, la critica del settore è concorde nel non considerare il titolo tra i migliori del genere western. Nel film non sono stati ravvisati numerosi errori durante la riprese, se non uno. Nello specifico, diversi spettatori hanno riscontrato come Bowen, in occasione del tè da lui stesso organizzato, si presenta vestito come i tipici soldati scozzesi del tempo ma sprovvisto del kilt utilizzato ai tempi.

Rancho Bravo, la trama del film

Il film Rancho Bravo inizia con una scena di un rodeo dove avviene un incontro importante per il protagonista, Sam Burnett. Il cowboy infatti, mentre si diletta con la classica sfida a tema, nota due donne che poi scopre essere rispettivamente madre e figlia. Martha e sua figlia Hilary erano infatti arrivate in città per portare avanti un progetto che entrambe avevano molto a cuore. Nello specifico, in particolare la figlia, la volontà era quella di dare seguito a quello che era il progetto del padre passato a miglior vita ovvero introdurre una tipologia di toro mai visto nel paese. Si trattava degli animali Hereford che entrambe le donne avevano pensato bene di proporre all’asta per il miglior offerente.

Viene ovviamente scelto il prototipo migliore del suo allevamento che prontamente attira l’attenzione di diversi acquirenti. Dopo una serie di scambi di offerte, alla fine ad aggiudicarsi l’animale, vince un uomo di nome Carl. Quest’ultimo era stato mandato sul posto per trovare del bestiame valido per conto di Alexander Bowen. Si trattava di un cinico allevatore del posto sempre alla ricerca di maggiori fonti di guadagno. Una volta preso l’animale, Carl chiede una mano proprio a Burnett per trainare il toro a destinazione ma le donne notano qualcosa di anomalo. Il cowboy era infatti stato corrotto da un altro allevatore con l’obiettivo di rubare l’esemplare e consegnarglielo. Madre e figlia intervengono per impedire che il piano vada in porto.











