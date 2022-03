Rancho Notorious/ Su Rete 4 il film di Fritz Lang con Marlene Dietrich

Rancho Notorious sarà trasmesso oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1952 da Howard Welsch e diretto dal grande Fritz Lang. Da un soggetto di Silvia Richards il film è stato scritto da Daniel Taradash. Protagonista è la meravigliosa Marlene Dietrich che interpreta Altar Keane. Al suo fianco troviamo altri personaggi molto interessanti come Arthur Kennedy, Mel Ferrer, Dan Seymour, William Frawley e molti altri ancora.

Rancho Notorious, la trama del film: un desiderio di vendetta

Il film Rancho Notorious racconta del grande desiderio di vendetta di un rancher di nome Vern Haskell, colpito da una triste vicenda. L’uomo ha infatti perso la propria moglie inseguito ad un tentativo di rapina finito male che ha causato proprio la morte della donna. L’uomo dopo il triste evento non ha altro obbiettivo se non vendicarsi dei suoi assassini, mettendosi così ben presto alla ricerca degli autori trovando ogni tipo di traccia e indizio. Durante le sue ricerche per portare a compimento il suo piano si imbatte in un misterioso ranch chiamato Chuck-a-Luck, realizzato proprio utilizzato tutti i proventi derivanti da molteplici rapine. In questo luogo Vern conosce una donna di nome Altar Kaene; quest’ultima gestisce il locale ma sotto forma di copertura. L’obbiettivo è quello di nascondere l’identità e il ruolo dei reali malfattori e autori sia delle rapine che dell’omicidio della moglie di Haskell.

