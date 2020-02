RANCORE, CANZONE “EDEN”/ Il suo paragone tra il rap e lo skate (Sanremo 2020)

Solo ritmo serrato per Rancore a Sanremo 2020: la quarta serata lo ha visto sul palco relativamente presto, almeno considerando gli appuntamenti precedenti e l’ordine di uscita che ha interessato la sua performance con il branco “Eden”. Outfit total black e tanta voglia di spaccare ed è così che Rancore trasforma una semplice esibizione in un mini live all’Ariston. I sorrisi da parte dell’artista non sono mancati, così come gli sguardi ai musicisti dell’orchestra. Ancora una volta il merito del rapper è la capacità di affrontare diverse frasi con lo stesso respiro, senza dare alcun cenno di cedimento. Oggi, sabato 8 febbraio, Rancore affronterà l’ultimo step della competizione canora: la finalissima. Riuscirà a conquistare le giurie e il pubblico?

RANCORE, IL PARAGONE TRA RAP E SKATE

I fan sono ovviamente soddisfatti del suo brano sanremese e possiamo dare quasi per scontato che il rapper sarà uno dei protagonisti delle rotazioni in radio. “Il rap arriva dall’idea di usare un giradischi per fare musica, se non hai i soldi per comprare uno strumento: avendo due giradischi, con due dischi uguali, puoi mandarli in loop ed è da lì che hanno inventato il campionamento”, dice a La Gazzetta dello Sport, facendo un paragone fra la musica e lo skate. In entrambi i casi c’è bisogno di regole, costanza e allenamento. “Chi non segue le regole nello skate, non compie i movimenti giusti, si può fare male”, sottolinea, “Così come nel rap devi stare attento a non uscire dal beat, da un certo tipo di tempo”. La sua missione al Festival? Far discutere, mandare un segnale, creare un dibattito. “Anche suscitare uno scontro, magari”, dice, “che poi è un modo per restare in contatto. Cosa che oggi avviene sempre meno”. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Rancore.

LA POSIZIONE IN CLASSIFICA

Rancore non poteva che essere felice per essere riuscito a cantare a Sanremo 2020 prima della mezzanotte. “Questa sera andiamo a dormire presto… (che poi non è vero)”, ha scritto sui social prima della performance, annunciando ai fan che sarebbe salito sul palco per secondo. “Non sarà la classifica di Sanremo a decidere la tua bravura. Poeta indiscusso”, scrive un ammiratore su Instagram. Purtroppo le tre giurie e la classifica provvisoria prima dell’esibizione di ieri non hanno regalato al cantante una posizione di vantaggio. Lo troviamo infatti solo al ventesimo posto, subito dopo Rita Pavone e prima di Riki. Rancore però non sembra lasciarsi prendere dallo sconforto, anzi. Nella stessa giornata di ieri, ha comunicato ai suoi followers che è stata pubblicata la versione di Luce (Tramonti a Nord-Est) di Elisa Toffoli e Zucchero. “Volevo svelarvi qualche indizio del video di Eden, il nuovo singolo”, dice invece nelle Stories di Instagram. Nella clip, lo vediamo impegnato a scrivere, poi a creare la sua arte. Brevi attimi che non fanno altro che aumentare l’hype nel pubblico. Intanto coi voti della quarta serata Rancore ha raggiunto il settimo posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA