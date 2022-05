Rancore, Tarek Iurcich/ Ha la fidanzata? Lontano da gossip. I nuovi progetti

Rancore è sicuramente uno degli artisti più attesi che vedremo al Concerto Primo Maggio 2022. Da diversi mesi l’artista della scena rap romana, noto e apprezzato per le sue rime visionarie e i suoi contenuti tanto complessi quanto spettacolari è da diversi mesi alle prese con un progetto ambizioso denominato Xenoverso. L’album è vicino all’uscita e lo stesso artista ha comunicato che sono in arrivo informazioni importanti su quelle che saranno le date ufficiali del tour di lancio. Secondo le ultime notizie il progetto prevede una divisione in trilogia dell’album anche se ancora non è chiaro come sarà gestito il tutto. Ciò che è certo è che i fan dell’artista non vedono l’ora di apprezzare questo ennesimo capolavoro musicale.

Come da consuetudine per gli artisti, sempre tendenti a proteggere il proprio privato per non gettarlo in pasto ai gossip, anche nel caso di Rancore sono pochissime le informazioni che trapelano riguardo la sua vita privata. Dal punto di vista sentimentale pare sia single, ma secondo qualcuno dietro le sue canzoni ci sarebbero spesso dediche di vero amore. Come nel caso della maggior parte dei rapper della scena romana, anche Rancore prima di affermarsi ha dovuto farsi le ossa nei locali della città tra canzoni inedite e rifacimenti in grande stile. Eden, il pezzo che ha segnato una svolta per il cantautore romano grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e al grande successo ottenuto sia durante la competizione che una volta terminata.

Chi è Rancore, il suo percorso di crescita

La crescita artistica di Rancore è partita quando era ancora giovanissimo, quando già all’età di 14 anni lascia di stucco il mondo del rap grazie alle sue qualità nel freestyle. Il primo album di esordio è invece datato 2006 e riesce a conquistare una buona fetta di pubblico soprattutto nell’ambiente romano dove si afferma grazie al suo ermetismo rap, come lui stesso ama definirlo.

La consacrazione vera e propria è invece piuttosto recente, ovvero la sua partecipazione tra i big nel 2017 che gli ha garantito una maggiore fama sull’intero territorio nazionale. In particolare il singolo Eden è riuscito a conquistare stabilmente le migliori posizioni in classifica per diverse settimane garantendo all’artista incredibili numeri dal punto di vista delle vendite.

