Random, chi è?/ Il significato del nome e il successo con “Chiasso” (Amici Speciali)

“Tra poco inizierà questa straordinaria avventura nel programma di Amici Speciali, sono emozionato ma non vedo l’ora di iniziare e mettermi alla prova”. A scriverlo sui suoi social è Random, un giovane e talentuoso rapper di 19 anni che ha già fatto molte cose nel mondo della musical. “Random”, dall’inglese, significa “caso”, un nome non scelto, tuttavia, senza ponderazione. Caso è infatti il suo cognome, si chiama Emanuele Caso, e molti conosceranno il suo brano “Chiasso”, che su Youtube conta 21 milioni di visualizzazioni ad oggi. La passione per la musica nasce da piccolissimo e in un modo inusuale. Lui stesso, in un’intervista rilasciata al Corriere, ha raccontato: “Mio padre è il pastore di una chiesa e canta tutte le domenica, mia mamma mi ci ha sempre portato. Lo stimolo mi è venuto osservandolo, e da solo ho imparato a suonare la batteria, la chitarra e il piano”.

Random ad Amici Speciali: “Occasione importante”

È quindi osservando suo padre che Random ha scoperto la passione innata per la musica. E questo sogno lo ha portato avanti con determinazione, arrivando oggi a conquistare una grande opportunità proprio con Amici Speciali. Su Instagram, dove conta 11 mila follower, Random ha annunciato così ai fan la sua nuova avventura musicale: “Volevo condividere con voi un occasione importante che mi si è presentata, partecipare ad #amicispeciali, un programma “diverso” come il periodo che stiamo vivendo ora, dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico da casa e fare della beneficenza.” Random ha infine ammesso che: “Questo per me, sarà un banco di prova unico e darò tutto me stesso per esserne all’altezza e per far sì che resti un momento speciale da ricordare. Non vedo l’ora di iniziare e di stare in vostra compagnia.”





