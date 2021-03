Random e The Kolors duetto Sanremo 2021/ “Ragazzo fortunato”: “credere sempre nei propri sogni”

Random con The Kolors sono tra i protagonisti della terza serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021 dedicata alle cover. Il giovanissimo rapper è pronto a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston a poche ore dal suo debutto, ma questa volta non sarà da solo visto che accanto a lui ci sarà Stash e The Kolors con cui ha condiviso l’avventura di “Amici speciale”. Un duetto molto atteso dai fan del rapper e della band che hanno deciso di riproporre sul palco di Sanremo il brano “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Una scelta che il giovanissimo rapper ha raccontato così: “sono davvero tanti i motivi per i quali “Ragazzo Fortunato” è stata la canzone che ho scelto di portare sul palco dell’Ariston per la serata del giovedì insieme a The Kolors. Jovanotti è uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e “Ragazzo Fortunato” è un pezzo che in qualche modo dice tanto di me: io vivo ogni giorno come se mi avessero regalato un sogno, al quale lavoro con determinazione perché si realizzi”. Non solo, Random ha sottolineato quanto, nonostante tutto, sia ancora importante oggigiorno credere nei proprio sogni.

Random duetta con The Kolors a Sanremo 2021 con il brano “Ragazzo Fortunato”

Random a Sanremo 2021 in duetto con Stash e The Kolors nella serata di giovedì 4 marzo 2021. Per la serata dei duetti e cover, il rapper e la band vincitrice di Amici hanno deciso di portare sul palcoscenico del Teatro Ariston la hit “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. “Credere nei propri sogni è il messaggio che voglio portare a chi mi ascolta. Inoltre, è una canzone che ha un ritmo completamente diverso dal brano che porterò in gara e questo mi consentirà di mostrare un’altra parte di me al pubblico di Sanremo. Sono molto felice di condividere questa esperienza con The Kolors, che ammiro da sempre, e con Stash, al quale sono legato da un affetto fraterno” – ha spiegato il giovanissimo rapper campano che dopo la sua prima partecipazione al Festival è pronto a lanciare il suo nuovo album dal titolo “Nuvole”.

Un titolo che proprio Random ha spiegato così: “ha due significati importanti: prima di tutto le nuvole tendono a prendere la forma che più ci piace; e poi le nuvole sono in un certo senso una “barriera superabile”, una specie di intralcio tra noi e il sole, proprio come accade tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere e gli ostacoli che risiedono nelle nostre menti. La verità è che il sole è sempre lì, anche se a volte ci appare oscurato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA