Random/ Nuovo singolo “Nudi nel letto”: in arrivo disco di platino?

Ci sarà anche il giovane Random, indicato negli ultimi mesi come una delle “next big thing” della scena italiana, sul palcoscenico del Radionorba Vodafone Battiti Live, l’oramai tradizionale appuntamento con la musica dal vivo che accende i riflettori sulla Puglia e che nasce in collaborazione proprio con la storica emittente radiofonica. Campano, classe 2001 e per l’anagrafe Emanuele Caso, il rapper è letteralmente diventato un vero e proprio fenomeno negli ultimi dodici mesi, grazie anche alla partecipazione ad “Amici Speciali 2020” ma va detto che già da prima poteva vantare un discreto seguito sui social. Nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, si è poi trasferito in tenera età in quel di Riccione e grazie al padre ha cominciato ad avvicinarsi alla musica scoprendo ben presto la sua passione per il rap e il freestyle, cominciando pian piano a scriversi da solo i testi in cui parla delle problematiche dei suoi coetanei adolescenti e della loro quotidianità.

RANDOM, ANCHE IL NUOVO SINGOLO “NUDI NEL LETTO” SARA’ DISCO DI PLATINO?

E l’esibizione sul palcoscenico di Battiti Live sarà anche l’occasione per Random di raggiungere una fetta di pubblico ancora più vasta, nonostante quella 2020 possa essere già annoverata come l’estate della sua definitiva consacrazione. Pochi giorni fa, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram, il 19enne rapper ha lanciato il nuovo singolo “Nudi nel letto” col quale ha confessato di voler iniziare già un nuovo capitolo nella sua pur breve carriera: “Questa canzone rappresentata tanto per me” ha scritto sui social parlando del pezzo prodotto assieme a Zenit, suo collaboratore di vecchia data. E la speranza di Random, con questo brano dall’andamento certamente più malinconico e meno ‘diretto’ rispetto ai precedenti è quello di bissare il clamoroso successo di “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” che non solo è stato uno dei tormentoni di questa estate che va finendo ma ha ricevuto pure la prestigiosa certificazione quale Disco di Platino, ottenuta va ricordata pure con l’altro singolo “Rossetto”. E dal momento che, secondo quell’adagio, non c’è due tre…





