Random/ “Un anno fa usciva Chiasso, quante cose sono cambiate” (Amici Speciali)

Pubblicità

Random è uno dei concorrenti di “Amici Speciali“, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5. Un’edizione speciale del popolare talent show organizzato per raccogliere fondi da devolverete alla Protezione Civile impegnata da più di due mesi nella lotta contro il Coronavirus. Accanto al giovane rapper altri undici talenti, alcuni nati proprio nel programma di Canale 5: Andreas, Javier, Umberto, Gabriele, Alessio, Gaia, Irama, Alberto, i The Kolors, Giordana e Michele Bravi. Durante la seconda puntata di venerdì 22 maggio 2020, il rapper è pronto a lanciare il suo nuovi singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, una canzone che ha raccontato così: “scrivere questa canzone ha avuto un significato importante. Nel momento in cui tutto era incerto la musica è stata la stanza nella quale ho sentito di potermi rifugiare. Fermarsi avrebbe voluto dire arrendersi. Emozioni, quaderno e matita hanno fatto il resto”. Il nuovo singolo, presentato in esclusiva proprio ad Amici Speciali, arriva a distanza di un mese da “Marionette”, il brano realizzato con Carl Brave che ha scalato le classifiche digitali.

Pubblicità

Random ad Amici Speciali: “ringrazio chi ha ascoltato la mia musica”

Il debutto ad Amici Speciali rappresenta davvero tanto per Random, giovanissimo rapper che si è fatto conoscere sul web grazie al singolo Chiasso. Un brano che ha un significato importantissimo nella sua carriera come ha raccontato a Splashouse: “è nato mentre facevo il muratore: durante il tragitto scrissi questa canzone tra andata e ritorno (circa 80 minuti). Ho proposto il brano a Zenit e detto sinceramente a lui non piaceva tanto, quindi avevo accantonato l’idea. Poco dopo decisi di fare un video su instagram con la pianola e quel deezer spopolò. La prima versione era rock, poi sotto data abbiamo deciso di cambiarla: non ti dico la fatica nel rifare video e brano qualche giorno prima dell’uscita! Ce l’abbiamo fatta”. Dopo “Chiasso” è stata la volta di Rossetto fino alla collaborazione con Carl Brave e la partecipazione ad Amici Speciali. “Esattamente un anno fa usciva Chiasso. E’ incredibile come in così poco tempo possano cambiare così tante cose. Ringrazio ogni persona che ha ascoltato almeno una volta la mia musica. E’ grazie a voi se sono qui” ha detto il rapper che sta vivendo un momento davvero magico della sua giovane carriera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA