Randy Meisner, morto il co-fondatore degli Eagles/ Addio alla leggenda del rock, aveva 77 anni

Lutto nel mondo della musica: il cofondatore degli Eagles, leggendaria rock band americana, Randy Meisner, è morto. Il bassista e cantante del gruppo è deceduto in queste ore all’età di 77 anni così come comunicato dalla stessa band. Attraverso il sito ufficiale è stato pubblicato un comunicato stampa in cui si legge: “Gli Eagles sono tristi nel riferire che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto ieri sera (26 luglio) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)”.

Poi la nota prosegue, ricordando la lunga e prestigiosa carriera di Meisner: “In qualità di bassista originale del pionieristico gruppo country-rock, Poco, Randy è stato in prima linea nella rivoluzione musicale iniziata a Los Angeles, alla fine degli anni ’60”. Il musicista defunto fondò gli Eagles nel 1971 insieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, contribuendo alla realizzazione degli album Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights e Hotel California, quest’ultimo, fra i lavori di maggior successo di tutti i tempi. Meisner è stato inserito con gli Eagles nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, e prima dell’avventura straordinaria con la band, è stato bassista e cantante con la Stone Canyon Band di Rick Nelson.

RANDY MEISNER, MORTO IL CO-FONDATORE DEGLI EAGLES: LA SUA INCREDIBILE ESTENSIONE IN TAKE IT TO THE LIMIT

Il leggendario artista è morto quindi a seguito di una malattia polmonare ostruttiva cronica, complicazioni derivanti da una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Come ricorda il Corriere della Sera, Meisner aveva un’estensione vocale incredibile, e a conferma del suo talento naturale e delle sue grandi qualità, la ballata “Take It to the Limit”.

Hotel California, brano dell’omonimo album, è considerata una delle canzoni più popolari della storia, non soltanto del rock, e secondo la rivista specializzata Rolling Stone l’album che la ospita è uno dei migliori in assoluto di tutti i tempi. Erano diversi anni che purtroppo Randy Meisner soffriva di problemi di salute e nel 2013, durante il tour mondiale degli Eagles History of the Eagles, venne invitato dalla band (che nel frattempo aveva lasciato) ma non potè partecipare proprio per via delle sue condizioni fisiche precarie.

