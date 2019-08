“Ranger Wwf in Congo tra stupri, torture e omicidi”/ Accuse choc “Violentate 4 donne”

Ranger Wwf in Congo tra torture, stupri ed omicidi, tutto con la copertura della nota associazione ambientalista: Buzzfeed News lancia accuse molto gravi nell’inchiesta giornalista pubblicata nelle scorse ore. Nel mirino una squadra ranger coinvolta nella lotta al bracconaggio nel parco nazionale di Salonga, Repubblica Democratica del Congo: i membri avrebbero stuprato almeno quattro donne e commesso delitti restando nell’impunità. Secondo la ricostruzione del sito di informazione, i reati sarebbero stati commessi perché le vittime avrebbero intralciato il programma di conservazione della fauna. La Stampa spiega che quattro donne – due incinte – sarebbero state violentate nei pressi di un fiume: una di loro avrebbe perso il bambino. E non solo, come dicevamo: alcuni uomini torturati nelle parti intime, un uomo accusato di bracconaggio sarebbe stato ucciso con diverse coltellate.

“RANGER WWF IN CONGO: TORTURE, STUPRI E OMICIDI”, LA REPLICA DELL’ASSOCIAZIONE

I crimini commessi all’interno del parco di Salonga sono stati documentati in prima battuta dall’Ong Rainforest Foundation, con il Wwf che ha avviato un’indagine interna la scorsa estate: secondo Buzzfeed News, però, sarebbe stata fermata dall’epidemia di Ebola che ha colpito la regione, anche se la zona in cui sono stati perpetrati stupri e omicidi non sarebbe stata coinvolta dal virus. E l’accusa di copertura dei crimini sarebbe legata alla richiesta del Wwf di non rendere pubblico il contenuto della bozza dell’indagine inviata all’Ong britannica e al Ministero per la Cooperazione del governo tedesco. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione dell’associazione ambientalista, che sostiene di «non tollerare l’ abuso dei diritti umani, di aver sospeso i guardiaparco coinvolti e di non aver reso pubblica l’ indagine per la salvaguardia delle vittime e per non interferire con le indagini giudiziarie in corso», riporta La Stampa. Ma Buzzfeed News smentisce: i ranger accusati di stupri e omicidio sarebbero ancora in attività nella riserva…

