Rangers, Lipsia si qualifica in finale se/ Europa League, i risultati utili

Chi tra Rangers e Lipsia si qualifica alla finale di Europa League? La semifinale di ritorno si gioca ad Ibrox alle ore 21:00 di giovedì 5 maggio, e sarà ovviamente questa partita a definire la squadra che proseguirà il suo percorso arrivando all’ultimo atto del torneo. Una finale e un titolo che sono ancora più ambiti da qualche anno: infatti la Uefa, come noto, ha introdotto la regola secondo la quale la vincitrice dell’Europa League si qualifica direttamente nella Champions League dell’anno successivo. Entrambe le società non sarebbero nuove a queste atmosfere – anzi – ma comunque sarebbe un risultato di tutto prestigio, soprattutto considerato il percorso nella stagione.

Riguardo questo particolare aspetto, bisogna dire che nessuna delle due arriverebbe in Champions League passando attraverso il rispettivo campionato, anche se almeno i tedeschi ne hanno un’occasione; riguardo invece la possibilità di qualificazione alla finale di Europa League, bisogna dire che il quadro è abbastanza incerto visto che all’andata il Lipsia ha battuto 1-0 i Rangers alla Red Bull Arena, dunque per il momento a fare la differenza è soltanto il gol di Angeliño arrivato nel finale e per questa sera ad Ibrox ci aspettano 90 minuti (o magari di più) nei quali si giocherà una semifinale sul filo del rasoio.

I RISULTATI UTILI DI RANGERS E LIPSIA PER QUALIFICARSI ALLA FINALE DI EUROPA LEAGUE

I risultati utili per la qualificazione alla finale di Europa League sono ovviamente diversi tra Rangers e Lipsia. Avendo vinto all’andata, i tedeschi ne hanno due a disposizione: arriveranno in finale vincendo oppure pareggiando ad Ibrox, e questo è naturalmente un grande vantaggio anche perché, qualora nessuna delle due squadre riuscisse a segnare, a Domenico Tedesco e il Lipsia andrebbe benissimo. Viceversa i Rangers sono costretti a vincere, e qui arriva la parte positiva per gli scozzesi: essendo che la Uefa ha tolto la regola secondo cui i gol segnati in trasferta valevano doppio, Giovanni Van Bronckhorst non si dovrà preoccupare di un eventuale 2-1 o 3-2 e via discorrendo, perché qualunque vittoria avrà l’effetto di prolungare la partita o consegnare la qualificazione.

Con un gol di scarto i Rangers pareggeranno la differenza reti rispetto al Lipsia nella semifinale di Europa League, e dunque si andrà ai tempi supplementari (e poi eventualmente ai calci di rigore); con due o più reti di margine invece il vantaggio sarà scozzese, e dunque la finale di Europa League vedrà la squadra di Glasgow come protagonista. Dunque, girata in negativo, qualunque sconfitta sarà fatale al Lipsia nell’impedire la qualificazione immediata o nel sancire l’eliminazione: tra poco il terreno di gioco di Ibrox ci dirà quale squadra si qualificherà alla finale di Europa League…











