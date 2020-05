Rangnick al Milan?/ Calciomercato: col tedesco, c’è Nagelsmann in panchina?

Pubblicità

Rimane caldissima la strada di calciomercato che porterebbe Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione: la dirigenza rossonera infatti sta valutando l’ipotesi di introdurre una nuova rivoluzione nel club rossonero (l’ennesima in pochi anni a dir il vero), grazie al manager tedesco. Il quale che abbiamo visto ieri, ha un progetto molto particolare per il futuro dello spogliatoio del diavolo. Come ci hanno riferito le ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che sia intenzione di Rangnick di collocarsi nell’organigramma del Milan come nuovo padrone dell’area tecnica: un manager a tutto tondo, che porterebbe a Milano tutti i suoi pupilli, allo scopo di formare un team ampio ma perfettamente unito e coerente. Ecco dunque che, secondo le ultime voci di calciomercato, potrebbe presto sbarcare a Milanello anche Julian Nagelsmann, in qualità di nuovo allenatore del Milan, al posto di Stefano Pioli.

CON RANGNICK C’E’ JULIAN NAGELSMANN IN PANCHINA?

Il progetto è certo ben articolato: Rangnick al Milan ha in mente di rivoluzionare completamente il sistema, impostando un impianto di tipo sacchiano come cultura calcistica, con una grande uniformità dalle giovanili in su. Il progetto, tra giocatori e ingaggi, è ambizioso e di difficile realizzazione: ecco perchè al suo fianco il manager tedesco ha bisogno di uomini fidati su cui puntare, come per l’appunto lo stesso Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco, classe 1987 è stato seguito da Rangnick già dai tempi dell’Hoffenheim e poi è diventato suo vice al RB Lipsia, in carica dal luglio 2019: definito un predestinato, per ora nella sua carriera non ha vinto moltissimo, ma è di certo un profilo quanto mai interessante. Si prospetta dunque una vera rivoluzione per il Milan a tutti i livelli: ma il club e i tifosi rossoneri saranno pronti?



