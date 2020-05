Rangnick al Milan?/ Calciomercato: il tedesco chiede 80 mln per rivoluzionare il club

Pubblicità

Sono sempre più concrete le voci di calciomercato che vogliono Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione della Serie A. Secondo infatti quanto ci riporta solo oggi pomeriggio Sport Mediaset infatti pare che i contatti tra la dirigenza rossonera e il dirigente tedesco siano continui e che la trattativa tra le parti sia in fase di definizione: tanto che lo stesso manager avrebbe già posto sul tavolo le proprie condizioni, dietro le quali accettare l’invito del club del Diavolo a sbarcare a Milano questa estate. Il progetto di Rangnick per il Milan è ben chiaro: sarà infatti una vera rivoluzione per il club rossonero, che avrà in lui un vero manager-allenatore all’inglese e che avrà in Moncada nuovo punto di riferimento in qualità di direttore sportivo (carica che per il momento è affidata a Paolo Maldini, prossimo a questo punto a lasciare il club). La cosa non ci stupisce troppo, perché già nei giorni scorsi Rangnick aveva parlato delle sue ambizioni e modus operandi, facendo intravedere di avere in mente di rivoluzionare l’intero sistema rossonero. Ora starà al club capire se imbarcarsi in questa nuova avventura.

RANGNICK AL MILAN? LE RICHIESTE DEL TEDESCO

Rangnick dunque pare ben vicino ad approdare al Milan per la prossima stagione di campionato, ma pure prima andranno soddisfatte alcune condizioni. Come ci riferisce oggi Sport Mediaset, pare che il magare tedesco (che pure recentemente è stata “decentralizzato” nell’organigramma del sistema calcistico Redbull) abbia chiesto di avere a disposizione circa una ventina di persone, da utilizzare come staff e che verranno impiegate in varie attività, dallo scouting, al settore giovanile, oltre a un psicologo di squadra. Per quanto riguarda il mercato invece anche qui Rangnick avrebbe le idee chiare: è intenzione del manager di chiedere almeno 80 milioni da investire nella prossima sessione di contrattazione. Una cifra importante (su cui si era impantanato il discorso con la dirigenza già nei giorni scorsi), ma che potrebbe anche aumentare grazie alle prossime probabili cessioni di Kessie e Paquetà, oltre che con l’addio di Ibrahimovic.



