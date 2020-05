Rangnick al Milan?/ Calciomercato, il tedesco: “Non escludo nulla” e su Whatsapp…

Pubblicità

In questi giorni tumultuosi, ecco che si infittisce il mistero sul possibile approdo di Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione, in qualità di allenatore manager. A tornare sull’argomento, ormai bollente da diversi è mesi, è poi stato questa mattina lo stesso dirigente del Lipsia, che intervistato dalla Bild ha parlato a lungo di questa prospettiva, non nascondendo di aver registrato alcuni contatti importanti con la dirigenza rossonera. Il tedesco ha infatti affermato: “Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi”. Quindi tutto fermo al momento, ma pure concrete chance che superato questo momento di incertezza anche sulle sorti della stagione 2019-2020 della Serie A qualcosa ancora si muova su questa pista.

RANGNICK AL MILAN? SPUNTA L’INDIZIO SU WHATSAPP

E in ogni caso, pare che l’avventura Milan sia di grande interesse per Ralf Rangnick. Lo stesso dirigente tedesco poi nella medesima intervista ha ammesso, con grande franchezza: “Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l’avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida”. Il riferimento è al suo desiderio di avere ampia libertà nella gestione dello spogliatoio, su cui è tornato alcune volte già nei giorni scorsi. E tema che certo anche negli ultimi mesi è stato oggetto di grandi discussioni in seno alla dirigenza rossonera, sempre in tumulto, ma pure, stando alle ultime indiscrezioni, anche pronta ad assecondare il dirigente del Lipsia. Che pare pure stia già imparando l’italiano. Come ci riporta la Gazzetta dello sport, pare infatti che lo stesso Rangnick abbia cambiato il suo status sul profilo Whatsapp con una massima, scritta in italiano: “Sono i sogni a far vivere l’uomo”. Un’intensa citazione da Enzo Ferrari dunque per il tedesco: solo un caso oppure l’ennesimo indizio sul suo prossimo sbarco nel Bel paese?.



