Rangnick al Milan?/ Calciomercato, Pioli può comunque restare come allenatore

Ralf Rangnick, obiettivo primario del calciomercato Milan, non ha ancora preso una decisione. L’emergenza Coronavirus ha rallentato tutte le operazioni e dunque anche l’eventuale approdo del tedesco è in stand-by; cosa che naturalmente apre a varie illazioni su quello che sarà, nei giorni scorsi abbiamo scritto di come Rangnick sia convinto di firmare per i rossoneri e, poche ore più tardi, di come invece la trattativa sia arenata. Oggi Tuttosport lancia un’altra puntata della telenovela, aprendo ad uno scenario interessante e vedendo l’argomento dal punto di vista di Stefano Pioli: la posizione del tecnico emiliano è ovviamente quella in bilico, perché l’arrivo del tedesco lo lascerebbe senza lavoro… o forse no, visto che si è aperto un altro possibile scenario. Ovvero, quello che Rangnick firmi sì con il Milan ma soltanto per guidare l’area tecnica.

RANGNICK AL MILAN? CALCIOMERCATO, PIOLI PUO’ RESTARE

Ralf Rangnick, identificato da Elliott e Ivan Gazidis come l’uomo dal quale il Milan può ripartire alla grande, potrebbe arrivare in rossonero per ricoprire esclusivamente la carica di direttore sportivo: quello che oggi fa al Lipsia dove ha abbandonato la panchina a favore del giovanissimo Julian Nagelsmann, scelta che sta dando i suoi frutti visto che la squadra della Red Bull si è qualificata ai quarti di Champions League per la prima volta nella storia. Una decisione che, qualora fosse confermata, lascerebbe in essere quella circa l’allenatore: a quel punto però è ampiamente probabile che sia Pioli a rimanere confermato come tecnico. Da una parte c’è la questione della continuità del progetto, avrebbe poco senso cambiare ancora una volta allenatore dopo averlo fatto in autunno. In più, discorso legato, Marco Giampaolo è ancora sotto contratto con il Milan fino al 2021, la stessa scadenza che lega Pioli: dovesse scegliere per un’altra figura, la società rossonera si troverebbe a dover pagare tre allenatori contemporaneamente a meno che con l’emiliano non si arrivi alla rescissione. Dunque, staremo a vedere quello che succederà.



