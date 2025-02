Rania Zariri fino a poco tempo fa era una celebrità in Olanda, una donna osannata e riconosciuta da tutti, ma ultimamente è stata vista ad Avellino, vivere in strada come una senzatetto: cosa è successo? Lo scrive il Corriere della Sera attraverso il suo portale online, specificando che Rania Zariri ha deciso di abbandonare la sua vita dorata dopo un evento traumatico come la morte della madre.

Attivista LGBT e candidato Melenchon violentò bimba disabile 4 anni/ Caso Cottineau travolge sinistra Francia

Stando al quotidiano di via Solferino la cantante avrebbe subito all’improvviso una crisi depressiva e psicologica gravissima, di conseguenza avrebbe mollato la sua precedente vita, iniziando a girare senza una meta in Campania, nel territorio irpino, come dimostrato anche da una serie di scatti emersi nelle ultime ore online. Una situazione che ovviamente sta facendo preoccupare e non poco i parenti e gli amici di Rania Zariri, che si sono spesi con una serie di appelli affinchè qualcuno possa aiutare l’ex popstar. L’artista ha 30 anni e nei gli scorsi giorni era stata soccorsa dalla polizia municipale di Avellino, con tanto di aiuto concreto vedendola in forte difficoltà in strada.

Pierina Paganelli/ Giuliano: “Credo in Manuela e in mia figlia Giorgia, sull'audio di Valeria...”

RANIA ZARIRI, POPSTAR OLANDESE SCOMPARSA: RIFIUTA QUALSIASI AIUTO

Rania, aggiunge il Corriere della Sera, ha però deciso di non ricevere alcuna assistenza, rifiutando l’aiuto, e spiegando di voler restare libera e di “rivendicare il diritto all’autodeterminazione”. Della vicenda si sta interessando anche Laura Nargi, sindaca di Avellino, che sta cercando di predisporre un piano di assistenza per la 30enne olandese, di modo che la stessa Rania Zariri possa ricevere il giusto supporto sia dal punto di vista sanitario ma anche sociale ed eventualmente psichiatrico se ne dovesse avere bisogno.

Progetto Corona, cos'è e perché è scoppiata la bufera/ Un programma di presunti investimenti finanziari...

La prima cittadina irpina ha detto di non essere rimasta indifferente di fronte a tale emergenza, organizzando quindi una pronta risposte di modo da poter offrire alla popstar dei Paesi Bassi una via d’uscita, anche attraverso l’aiuto di altri enti.

RANIA ZARIRI, POPSTAR OLANDESE SCOMPARSA: COSA STA ACCADENDO

Niente da fare però, la donna ha rimandato al mittente la proposta, dicendo di voler restare libera e di non voler prendere parte a programmi di recupero ne tanto meno di entrare in delle strutture. Rania Zariri è stata vista anche a Mercogliano, dormire di notte sotto una pioggia battente, e anche in questo caso è intervenuto il sindaco, Vittorio D’Alessio, per provare ad offrire una mano alla cantante olandese.

Sul posto infine anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, da sempre molto vicino ai problemi dei napoletani ma in generale dei campani, che sta cercando di mediare con l’ambasciata olandese di modo che la stessa Rania Zariri possa per lo meno rimettersi in contatto con la sua famiglia. Per Borrelli la storia della popstar è un chiaro indizio di come tutti, in un momento di fragilità, possano cadere nel baratro, passando così da una vita da mille e una notte, a quella di un senza tetto, un clochard che dorme sui cartoni in strada.