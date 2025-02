Ranieri attacca l’arbitraggio e la designazione per Porto Roma

Nella serata di ieri si è giocata l’andata degli spareggi delle competizioni minori europee, l’Europa League e la Conference League, la prima di queste ha visto essere coinvolta anche una squadra del nostro campionato, la Roma che ha dovuto sfidare il Porto in trasferta. Al termine della partita Claudio Ranieri attacca l’arbitraggio di Tobias Stieler, arbitro tedesco designato dal designatore Roberto Rossetti, per l’espulsione data al 72esimo minuto a Bryan Cristante, per la gestione dei cartellini durante tutta la gara e per la sensazione del tecnico giallorosso che stesse aspettando un’occasione in area per poter fare vincere la squadra portoghese che giocava in casa.

Ranieri poi ai microfoni di Sky ha voluto lanciare un messaggio verso il designatore arbitrale Roberto Rossetti più che verso l’arbitro, che ha fine gara ha deciso di non salutare chiedendo ai suoi giocatori di fare lo stesso, ad essere messa in discussione non è l’integrità di Rossetti ma semplicemente la scelta di mandare Stieler ad arbitrare una gara così sentita come questa in uno stadio caldo come l’Estadio do Dragao. “Tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima: come fa a mandare ad Oporto un arbitro così? Oggi per me il direttore di gara stava aspettando qualcosa in area per far vincere il Porto. Ho detto ai giocatori di non andare alla fine da lui perché l’arbitro non meritava il nostro saluto”

Le condizioni di Paulo Dybala dopo che Ranieri attacca l’arbitraggio

Claudio Ranieri attacca l’arbitraggio di Tobias Stieler ma a far preoccupare maggiormente i tifosi sono le condizioni di Paulo Dybala, il trequartista argentino infatti al 39esimo minuto della partita si è accasciato a terra accusando un problema fisico che ha richiesto l’intervento dello staff medico della Roma e che successivamente ha obbligato Ranieri al cambio, la causa dell’infortunio dovrebbe essere un colpo ricevuto al ginocchio sinistro una ventina di minuti in precedenza dal suo connazionale Alan Varela per cui è stato anche ammonito. Dopo l’applicazione del ghiaccio da parte dello staff medico le immagini mostrano Dybala alzarsi aiutato dai medici e uscire dal campo perché non più in grado di continuare mentre si copre sconsolato il volto con la maglietta per l’ennesimo infortunio della sua carriera.

Il talento di Dybala infatti è così grande quanto è fragile la sua tenuta fisica, negli ultimi anni infatti la sua carriera tra Juventus e Roma è stata moltissime volte falcidiata da infortuni che gli hanno impedito di giocare diverse partite e molto spesso quello più importanti, questo era stato anche il motivo per cui la Juventus nel 2022 non aveva rinnovato il suo contratto capendo di non poter fare troppo affidamento sull’argentino, ma anche perché non molte squadre si erano dette interessate a prendere Dybala, nonostante potesse arrivare a parametro zero.