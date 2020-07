Ranieri rimane alla Sampdoria?/ Perotto: “Resterà a Genova ma Ferrero..” (esclusiva)

Ci avviciniamo alla conclusione di questa tormentata stagione della Serie A e in molte società ci si interroga su chi affidare la propria squadra nella prossima stagione, seguendo le molte voci di calciomercato. Sta succedendo anche in casa della Sampdoria, club che ha vissuto un campionato quanto mai tormentato e che solo in extremis ha ottenuto una sudata salvezza: tutto merito dell’allenatore Claudio Ranieri, approdato solo a metà stagione alla panchina blucerchiata. Arrivato a Genova a ottobre, il tecnico romano ha saputo risollevare una squadra davvero in crisi, riuscendo a riportare successi e prestazioni importanti in campo: i meriti di Ranieri in questo campionato sono tanti e certo sono tanti i tifosi che sperano che rimanga a lungo con la Sampdoria. E in teoria dovrebbe essere così, considerato che Ranieri ha un contratto con i blucerchiati fino al 2021: ma come al solito le voci di calciomercato che riguardano il suo futuro come quello del club ligure sono tante e lo stesso presidente Ferrero spesso ci ha sorpreso con colpi di scena. Staremo a vedere cosa succederà. Per sapere se Ranieri rimarrà alla Sampdoria o meno, abbiamo sentito l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Ranieri resterà anche la prossima stagione alla Sampdoria? Penso che ci siano le condizioni perchè questa cosa possa accadere. Ranieri del resto è un signore della panchina oltre che un tecnico molto valido. Poi si sa che Ferrero è un personaggio atipico e non si sa cosa potrebbe avvenire…

Quali sono le condizioni perchè possa rimanere? Quella di costruirgli una buona squadra anche se poi lo stesso Ranieri è arrivato a Genova e ha salvato la Samp in tutta tranquillità.

Chi pensa possa arrivare nel caso partisse? Dipende non è facile capire cosa potrebbero pensare ai vertici della società doriana, di allenatori validi ce ne sono tanti in Italia. C’è Longo che potrebbe arrivare se sulla panchina del Torino si sedesse Giampaolo. Altri buoni allenatori italiani sono Maran e Di Francesco. Alla Roma Di Francesco aveva fatto molto bene ma in casa giallorossa sono abituati a bruciare tutti gli allenatori…

Magari un allenatore giovane… Stroppa ha fatto bene a Crotone, ma chi lo convincerà a muoversi, anche Rastelli fino a un certo punto della sua carriera aveva fatto ottime cose. I giovani allenatori validi in Italia non mancano…

E si puntasse su un tecnico straniero… E se venisse Bielsa, è veramente unico per i suoi atteggiamenti, ma è un vero genio del calcio! E poi Almeyda, è destinato a fare una grande carriera. Sono sicuro che farà molto bene nei prossimi anni.

(Franco Vittadini)



