Ranieri smentisce le voci su Gasperini, ecco la strategia per la scelta del tecnico

La giornata di ieri è stata protagonista di diverse conferenze stampa pre partita degli allenatori alla ripresa del campionato di Serie A per la trentesima giornata, oltre alla prima di Igor Tudor alla guida della Juventus in coppia con Cristiano Giuntoli ha parlato anche il tecnico della Roma che si è soffermato sulle condizioni di Dybala, sull’obiettivo di fine stagione e il nuovo allenatore. Claudio Ranieri smentisce le voci che vedevano Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore dei giallorossi, nonostante l’interesse espresso dallo stesso allenatore qualche giorno fa.

Alla domanda sul futuro della panchina giallorossa Ranieri si dice contento che dei vari nomi fatti dai giornalisti nessuno sia quello che lui e il direttore sportivo Florent Ghisolfi hanno individuato come profilo giusto da proporre alla proprietà, che avrà poi l’ultima parola sulla scelta. Il tecnico sottolinea più volte che la scelta verrà fatta in base al progetto che la società vorrà iniziare così che il direttore sportivo e il nuovo allenatore potranno lavorare da subito in sintonia per progettare insieme la sessione di mercato in linea con i suoi bisogni, anche se non potranno essere conclusi affari con spese esagerate.

Ranieri smentisce le voci su Gasperini, i nuovi nomi per la panchina giallorossa

Ranieri smentisce le voci su Gasperini e da questo è tornato ad impazzare il toto allenatori anche per la Roma, che sembrava l’unica società ad avere un’idea chiara sul suo futuro di quelle che dovranno cambiare la guida tecnica. Il nuovo nome che si sta accostando alla squadra della capitale è Stefano Pioli che con il suo Al Nassr è al terzo posto della Saudi Pro League e ai quarti di finale dell’AFC Champions League e che se non dovesse riuscire ad alzare un trofeo alla fine dell’anno potrebbe accettare di rinunciare al lauto stipendio per tornare nel calcio europeo.

Tanti altri nomi vengono ogni giorno accostati alla Roma da Massimiliano Allegri, profilo preferito dai tifosi ma che fatica ad essere in linea con le richieste della società riguardo lo stipendio del nuovo tecnico e alle spese di calciomercato che potranno essere fatte nelle prime sessioni. Altri profili più volte segnalati sono quelli di Vincenzo Montella, che per i giallorossi lascerebbe la nazionale turca e ritornerebbe a Roma dopo la breve esperienza del 2011, e Vincenzo Italiano che era già stato accostato ai giallorossi prima dell’arrivo di José Mourinho quando era alla guida dello Spezia.