Raniero Monaco di Lapio/ Platinette lo sostiene, ma sui social… (Amici Celebrities)

Protagonista di punta della squadra blu, Raniero Monaco di Lapio continua non brillare

Il percorso di Raniero Monaco di Lapio ad Amici Celerities è spesso altalenante e le sue performance da ballerino sono state criticate dagli esperti. La scorsa settimana, l’attore ha avuto la possibilità di esibirsi accanto ad Alessandra Amoroso sulle note del suo tormentone estivo, Mambo salentino, ma la performance, a quanto pare, non è riuscita a conquistare fino in fondo il coreografo Giuliano Peparini. “C’è un motivo”, ha spiegato il noto ballerino dalla sua postazione del parterre. “Raniero era concentrato su una parte della ballerina guardava solo là”. Secondo Peparini, infatti, il concorrente si sarebbe lasciato distrarre dalle curve sinuose di una ballerina, dimenticando totalmente di dover gareggiare per la sua squadra. “Forse guardava il movimento per copiarlo”, ha provato a controbattere Maria De Filippi, ma il coreografo è rimasto fermo sulla sua posizione, svelando di aver provato più volte fargli un cenno, senza aver ricevuto da lui alcuna risposta.

Platinette: “C’era convinzione…”

Raniero Monaco di Lapio non è riuscito a soddisfare appieno le ampie aspettative che Giuliano Peparini ha riposto su di lui. La coreografia realizzata sulle note di Mambo Salentino ha registrato qualche piccola incertezza, ma, a dispetto di quanto ribadito dal noto coreografo, c’è stato anche chi ha apprezzato l’esecuzione del concorrente. A elogiarlo è stata soprattutto Platinette, che dalla sua postazione nel parterre non ha potuto non notare la sua straordinaria capacità di tener fede al ritmo: “noto che fa molti bilancieri”, ha detto in un primo momento il giudice di Amici Celebrities, sottolineando il fisico dell’attore. “Se posso – ha aggiunto Platinette – sembrava che andasse anche stavolta in sincrono coi ballerini. Certo, quando hai l’ospite – ha precisato il giudice – ti distrai perché l’ospite, in questo caso Alessandra, ce l’aveva davanti. […] Ma, secondo me, c’era convinzione nel fare il balletto”.

Raniero Monaco di Lapio, i social si dividono: Platinette di parte?

Nella seconda puntata di Amici Celebrities, la terza prova ha visto Raniero Monaco di Lapio soccombere contro Pamela Camassa. Tuttavia, a dispetto delle critiche ricevute dal parterre, la sua coreografia ha conquistato gran parte del pubblico in ascolto, che sui social ha riservato al concorrente numerosi messaggi di stima. “Bravissimo Raniero anche sabato hai fatto delle esibizioni da professionista!”, scrive una fan su Instagram. “Grande, ho sempre pensato che fossi un bravo ballerino”, aggiunge un’altra. Secondo qualcuno, però, Raniero Monaco di Lapio godrebbe in maniera forse un po’ eccessiva della stima di Platinette, la quale gli riserverebbe giudizi fin troppo positivi, anche quando le sue performance, rispetto a quelle di altri concorrenti, meriterebbero una bocciatura: “Platinette ha un evidente problema con Massimiliano… i suoi balli con ospite valgono 5, le sue esibizioni con coefficiente di difficoltà alto e impeccabili 6, ma poi il ballo con ospite di Raniero che ha fatto parecchi errori (confermato da Peparini) vale 7.5”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA