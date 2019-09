Raniero Monaco Lapio/ L’ex gieffino si lancia nel ballo (Amici Celebrities)

RANIERO MONACO DI LAPIO BALLERINO PER AMICI CELEBRITIES

Raniero Monaco di Lapio sarà uno dei ballerini di Amici Celebrities, questo non è più un mistero. Una serie di promo e di foto hanno già mostrato i volti dei concorrenti del programma di Maria De Filippi in versione vip ma solo questa sera scopriremo chi è davvero degno del palco romano e chi no. Le prime immagini dell’ex gieffino, adesso attore, lo mostrano alle prese con le prove per la coreografia che porterà questa sera in scena sottoponendosi al giudizio del pubblico e della giuria che dovrà dire la sua sui concorrenti in gara. Raniero Monaco di Lapio riuscirà ad usare questa esperienza su Canale5 come trampolino di lancio per la sua carriera in televisione come attore, e non solo? Al momento è difficile dirlo soprattutto alla luce della presenza di altri personaggi dai nomi altisonanti, ma mai dire mai in questi casi.

RANIERO MONACO DI LAPIO DAI REALITY ALLA TV PASSANDO PER IL BALLO

Per chi non lo conoscesse ancora Raniero Monaco di Lapio è un attore, ex modello italiano e concorrente del Grande Fratello 5, un’edizione un po’ anonima ma che, all’epoca, gli regalò l’amore di Mirela Kovacevic. I due sono stati insieme sei anni per poi lasciarsi. Classe 1983, Raniero ha 36 anni, è nato a Londra, e sfoggia un fisico statuario per un totale di 84 Kg e 187 cm di altezza. Da piccolo ha vissuto in Italia per poi tornare a Londra dopo il diploma per specializzarsi in grafica pubblicitaria. Proprio il suo fisico gli apre la via della modella e delle sfilate ed è da lì che tenta il salto in tv passando proprio dal reality di Canale5. La prima esperienza arriva poi con Federico Moccia in Amore 14 e poi al fianco di Manuela Arcuri in So Che Ritornerai. Da lì in poi ha mostrato le sue abilità in Caterina e le sue figlie, Un passo dal cielo fino ad arrivare a I Medici 3, prossimamente in onda su Rai1. Riguardo al ballo, Raniero Monaco di Lapio ha già sfoggiato le sue abilità partecipando a Dance Dance Dance. Il prossimo scoglio sarà proprio quello di questa sera convinti che il talent di Sky non è arrivato nelle case degli italiani come potrà fare Amici Celebrities.

