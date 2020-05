Ranitidina, medicinale sospeso nell’Ue/ Causa il cancro nell’uomo?

Pubblicità

Nell’Unione Europea è stato sospeso l’uso di medicinali a base di ranitidina perché potrebbero causare cancro nell’uomo. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia per il farmaco Ema ha specificato che questa misura è dovuta alla presenza di una impurezza Ndma denominata N-nitrosodimetilammina. Si classifica come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. A dimostrarlo sono degli studi che sono stati condotti in questi ultimi mesi sugli animali. Una nota dell’Ema ha specificato che seppur presente in alcuni alimenti e nell’acqua non è previsto che sia pericolosa se ingerita in quantità davvero molto esigue. Si parla comunque di rischi molto bassi. Nonostante questo la quantità di Ndma sopra i livelli accettabili hanno portato all’accortezza di sospendere l’uso di questi medicinali.

Ranitidina, medicinale sospeso nell’Ue: a cosa servono?

A cosa servono i medicinali a base di Ranitidina, sospesi nell’Unione Europea? La maggior parte sono utilizzati per andare a ridurre i livelli di acido nello stomaco di persone che soffrono di ulcere gastriche e di bruciore di stomaco. Chi ne faceva uso è stato indirizzato verso gli operatori sanitari per avere medicinali alternativi visto che esistono e sono altrettanto efficaci. Già da diversi mesi la ranitidina non è disponibile sul mercato dell’Ue. Questo perché per precauzione le autorità nazionali ne avevano bloccato i lotti durante quella che era la valutazione di revisione dell’Ema che ha specificato appunto questo problema.



