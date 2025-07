RANKING ATP: SINNER E GLI ALTRI ITALIANI

Il ranking Atp cambia ufficialmente oggi, come del resto accade ogni lunedì: è appena terminato Wimbledon 2025 con la storica vittoria di Jannik Sinner ed è ora tempo di parlare della nuova classifica del tennis maschile, che per l’appunto di settimana in settimana si modifica secondo i risultati dei tornei.

A Wimbledon c’erano in ballo tanti punti, da guadagnare ma virtualmente anche da perdere: è stato il caso di Lorenzo Musetti che, eliminato subito (mentre l’anno scorso era arrivato in semifinale), è comunque rimasto al numero 7 del ranking Atp, dunque conferma la sua Top Ten conquistata nel 2025.

Di Jannik Sinner abbiamo già detto: l’altoatesino resta a quel numero 1 che aveva ottenuto la scorsa stagione al Roland Garros, il ventinovesimo numero 1 nella storia (da quando esistono le classifiche ufficiali) e per lui siamo a 58 settimane consecutive in testa, agganciato John McEnroe e superato il primo Rafa Nadal anche se la prima posizione di Roger Federer (237 settimane) rimane ancora lontanissima.

Ad ogni modo avere un numero 1 del ranking Atp italiano è un grande onore, lo sappiamo e lo abbiamo detto in più di un’occasione; adesso però andiamo a valutare anche le posizioni degli altri tennisti di casa nostra dopo Wimbledon 2025.

COME SI MUOVONO GLI ITALIANI NEL RANKING ATP

Nel ranking Atp abbiamo due italiani nella Top 10 ed è già straordinario così, ma ce ne sono nove nei primi 100: attenzione a non sottovalutare questo dato, che ci dice di una competitività di fondo che del resto i campi stanno dimostrando. Il salto più ampio lo ha fatto Mattia Bellucci, che grazie a un ottimo Wimbledon 2025 (per le sue possibilità) ha scalato 10 posizioni arrivando al numero 63; prima Top 20 invece per Flavio Cobolli, che abbiamo visto ai quarti e che adesso è il nuovo numero 19 del ranking Atp, con la sensazione che possa ancora crescere e magari attentare alle prime dieci posizioni.

Tra chi sale, anche Luciano Darderi (ora numero 55) e Lorenzo Sonego, che arriva al numero 40: per il piemontese, fermatosi agli ottavi a Londra, si tratta sicuramente di una bella notizia. Ha purtroppo perso una posizione il numero 36 Matteo Berrettini: incredibilmente eliminato al primo turno, ha detto lui stesso di dover riflettere sul futuro perché certamente questo suo ranking Atp non rispecchia il reale valore di un giocatore che è stato anche tra i primi 10. A completare la Top 100 dell’Italia abbiamo Matteo Arnaldi, che è numero 44 ma ancora non è riuscito a fare il grande salto di qualità, e Luca Nardi fermo al numero 95: da vedere se ci sarà qualche crescita in futuro, per ora ci godiamo Sinner numero 1 e Musetti nella Top 10.