Jannik Sinner smuove il Ranking ATP dopo la vittoria nel torneo ATP di Pechino rimanendo però all'inseguimento di Alcaraz

La situazione di Sinner e Alcaraz nel Ranking ATP

Nella mattinata italiana e notte cinese Jannik Sinner ha ottenuto l’ennesima vittoria della sua carriera nel torneo ATP di Pechino dove nella finale ha sconfitto lo statunitense Learner Tien in due set con i risultati di 6-2, 6-2, questo trionfo arriva dopo la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz che ha portato alla sua retrocessione al secondo posto del ranking ATP. L’italiano dopo la vittoria in Cina ha raggiunto i 10950 punti avvicinandosi sempre di più allo spagnolo che prima di Parigi e Torino non si incontrerà visto che l’attuale numero uno non sembra voler partecipare né al torneo di Basilea che a quello di Vienna.

Mentre l’atleta italiano era impegnato in Cina però lo spagnolo stava giocando al torneo giapponese di Tokyo nel quale ha vinto riuscendo a mantenere il suo vantaggio di 590 punti, Alcaraz infatti oggi ha 11540 punti che però scenderanno a 11340 vista la sua mancata partecipazione al torneo cinese di Shanghai, a cui invece Sinner ci sarà. Nel caso in cui l’italiano dovesse vincere per la seconda volta in territorio cinese quindi riuscirà a mantenere i suoi 10950 riducendo la distanza a soli 390 punti, facilmente conquistabili prima dei grossi incontri.

Il piano di Sinner per tornare al primo posto in classifica

Prima dell’impegno importante di Torino poi sono previsti i due tornei ATP di Basilea e Vienna che nel caso in cui Sinner decidesse di partecipare, e di vincere, gli permetterebbero di raggiungere prima e di superare poi il suo rivale spagnolo con 11450 punti contro i 11340 che Alcaraz manterrebbe. Dovrebbero rimanere le stesse invece le posizioni dei loro inseguitori con un Alexander Zverev che nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo manterrà il terzo posto, Taylor Fritz che continuerà a lottare dalla quarta posizione inseguito da Novak Djokovic quinto nel ranking.

Continua così la rivalità che sta rendendo grande il tennis negli ultimi anni, quella tra i due giovani talenti mediterranei Sinner ed Alcaraz che sta appassionando tantissimi tifosi e sta avvicinando tanti allo sport, permettendo così anche una maggiore risonanza e la crescita di tutto il movimento. La sfida non rimane solo sul campo e nella classifica ATP visto che tra gli appassionati la divisione è netta tra chi apprezza di più il talento, il genio ma anche la sregolatezza del tennista spagnolo e chi invece sceglie l’eleganza, il rigore e il dominio dello sportivo italiano.