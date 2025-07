Pambianco, elaborando i bilanci raccolti direttamente o dalle Camere di commercio, ha pubblicato il nuovo ranking dei gruppi alberghieri italiani per fatturato 2024. Una classifica in chiaroscuro, più composita rispetto alla top ten 2023 in cui tutti i gruppi, indistintamente, avanzavano a doppia cifra. “Segno che l’euforia post-Covid e l’effetto rimbalzo si stanno ora esaurendo, ma è anche un’evidenza che la normalizzazione del settore porta con sé ancora margini di crescita”, sostiene Vanna Assumma, la ricercatrice di Pambianco.

Alternativa al mare: la classifica dei laghi più belli d'Italia. Al terzo posto una sorpresa

I più alti indici di sviluppo sono stati messi a segno da Egnazia Ospitalità Italiana, il cui fatturato aggregato avanza del 21,9%, ma anche da Hotelturist (+15,1%) e dalla divisione alberghiera del gruppo Alpitour (+12,2%). In termini di fatturato, Starhotels rimane in pole position con 312,7 milioni di euro, mentre Villa d’Este si conferma primo per redditività, come già nel 2023, con un ebitda margin del 39,5%.

I TREND DEL TURISMO/ Le priorità dei viaggiatori nel 2025: cosa “ispira" la scelta delle vacanze?

Aeroviaggi accusa una frenata del turnover: “Il calo di fatturato – commenta il presidente e ceo Marcello Mangia – è principalmente attribuibile all’assenza di ricavi non ricorrenti, prevalentemente legati ai lavori di ristrutturazione effettuati da Mangia’s Build It nell’anno precedente”.

La ragione dei bilanci positivi dei gruppi alberghieri nel 2024 va ricercata soprattutto nell’afflusso dei turisti stranieri. Allargando lo sguardo a tutto il settore alberghiero italiano, nel 2024 le presenze sono state 458,4 milioni, in crescita del 2,5% sul 2023 secondo le stime di Srm su dati Istat, di cui il 54,6% proveniva da Paesi esteri mentre il 45,4% dall’Italia. I pernottamenti stranieri sono avanzati del 6,8% a 251 milioni, mentre quelli italiani sono indietreggiati del 2,2% a 208 milioni.

Cosa nascondono davvero le Maldive? La verità che non vogliono farti sapere

Il combinato di questi due andamenti ha portato comunque a una crescita delle presenze totali, dimostrando che il turismo è diventato più stabile e indirizzato a soggiorni di maggiore durata. Inoltre, lo scorso anno, secondo l’indagine realizzata da Federalberghi e Tecnè, la spesa dei turisti stranieri in Italia è stata pari a 54,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

La top ten per fatturato dei gruppi alberghieri italiani vede al primo posto Starhotel (313 milioni di euro contro i 304 del 20243, cioè il +2,9%); seguono Gruppo Una (218 mln, +7,4%); Hotelturist (cioè TH Group, 212 mln, +15,1%); Divisione alberghiera di Alpitour (202 mln, +12,2%); Bluserena (114, +6,9%); HNH Hospitality (113 mln, +7,2%); Villa d’Este (102 mln, +7,3%); Aeroviaggi (93 mln, -10,6%); Egnazia ospitalità italiana (93 mln, +21,9%); Blu Hotel (76 mln, +8,0%).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI