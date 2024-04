Ranking Uefa, 5 posti Champions in Serie A se…/ Germania “minaccia” l’Italia, occhio anche alle inglesi

Andiamo ad aggiornare il Ranking Uefa 2024-2025 alla luce delle recenti partite di Champions League che si sono giocate ieri, leggasi Borussia Dortmund-Atletico Madrid e Barcellona-Paris Saint Germania. Ebbene, si registra un avvicinamento della Bundesliga, il campionato tedesco, all’Italia, ma in ogni caso i 5 posti in Champions League per la stagione 2024-2025 non sembrano a rischio tenendo conto che saranno le due prime federazioni a godere di questo privilegio. Ma vediamo cosa è successo ieri sera nel torneo ex Coppa dei Campioni.

Formazioni Manchester City Real Madrid/ Quote: parata di stelle (Champions League, 17 aprile 2024)

Netta vittoria del Borussia Dortmund che ha superato gli spagnoli dell’Atletico Madrid, guidati da Simeone, con il risultato di 4 reti a due nel ritorno dei quarti di finale, approdando così alle semifinali. Un successo che permette alla Germania di conquistare punti importanti portandosi così a quota 17,214, con l’Italia che resta saldamente in vetta a quota 18,428. Ovviamente per la Serie A era meglio un successo degli spagnoli, visto che i tedeschi potrebbero continuare il loro cammino arrivando alla finalissima e conquistando ulteriori punti vitali.

Formazioni Bayern Arsenal/ Quote: chi gioca stasera? (Champions League, oggi 17 aprile 2024)

RANKING UEFA, 5 POSTI CHAMPIONS IN SERIE A SE: COSA PUÒ ACCADERE IN QUESTE ORE

Non va infatti dimenticato che il Bayern Monaco è ancora in corsa in Champions, questa sera incontrerà l’Arsenal all’Allianza Arena, mentre il Bayer Leverkusen gioca attualmente l’Europa League e domani sfiderà il West Ham in Inghilterra, quindi altri possibili punti. La cosa buona è che si scontreranno le formazioni tedesche e inglesi, che si toglieranno punti a vicenda nel Ranking Uefa. La Premier League è infatti la terza federazione in classifica, quella che più dobbiamo tenere d’occhio, con 16,750 punti, e oggi scenderà in campo anche il Manchester City che affronterà all’Etihad Stadium il Bayern di Monaco.

BARCELLONA ELIMINATO DALLA CHAMPIONS LEAGUE/ Decisiva l'inferiorità numerica col Psg (16 aprile 2024)

Inoltre il Liverpool giocherà contro l’Atalanta a Bergamo in Europa League dopo il roboante 3 a 0 dell’andata. La top 5 delle federazioni è completata dalla Francia, quarta a quota 15,250 e infine dalla Spagna che chiude il gruppo a 15,062.











© RIPRODUZIONE RISERVATA