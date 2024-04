Ranking Uefa, 5 posti in Champions in Serie A se…/ L’Inghilterra spaventa, la Germania no (10 aprile 2024)

RIPARTE LA CORSA: LA SITUAZIONE DEL RANKING UEFA 2024

Archiviato il periodo senza competizioni europee, le squadre di Italia, Inghilterra e Germania sono pronte a darsi battaglia per i due posti del ranking UEFA utili ad aggiungere un’altra formazione alle quattro che entrato già di diritto in Champions League. Questo è stato e continuerà a rimanere un argomento di tendenza dato che ora più che mai si entra nel vivo. Come detto, dietro ad un’Italia lanciatissima nonostante le zero squadre in Champions, inseguono inglesi e tedeschi.

L’Inghilterra partiva un po’ più indietro rispetto alla Germania, ma le grandi possibilità di vedere un team della Premier League trionfare potrebbe cambiare definitivamente l’esito di questa corsa a tre. In Champions League, il Manchester City è la squadra favorita ma incappando in un pareggio a Madrid così come l’Arsenal con il Bayern Monaco, non c’è stata una vera e propria incetta di punti per Inghilterra e Germania. I tedeschi si appellano al Borussia Dortmund, impegnato questa sera nella trasferta rovente del Wanda Metropolitano con l’Atletico Madrid che dopo l’Inter sogna di estromettere dalla competizione anche i neroazzurri.

RANKING UEFA 2024, L’ITALIA SI RIFUGIA TRA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

Come abbiamo visto, in Champions League ci sono due squadre inglesi, due tedesche e nessuna italiana. Per nostra fortuna, a differenza di quanto avverrà nel prossimo anno, sia l’Europa League che la Conference League hanno lo stesso valore della Champions in ottica ranking. Dalla stagione successiva, la coppa dalle grandi orecchie avrà invece un coefficiente di punti maggiore, ma per adesso l’Italia dovrà approfittare di questa parità di punteggio.

In Europa League, la sfida Milan-Roma è croce e delizia dato che sarà impossibile portare avanti entrambe, ma al tempo stesso c’è il 100% di possibilità di vedere un’italiana in semifinale. Stesso discorso per Leverkusen-West Ham con una sola tra Inghilterra e Germania che porterà a casa punti per il ranking con l’accesso al penultimo atto della competizione di una delle due. In una sfida “da ranking”, Liverpool e Atalanta si affronteranno in una doppia sfida interessantissima. Capitolo Conference League: dopo la finale dello scorso anno, la Fiorentina vuole vincere e il cammino vede prima il Viktoria Plzen e poi una tra Club Brugge e PAOK. Insomma, la squadra per la finale potrebbe essere tracciata a differenza dell’Aston Villa. Gli inglesi sono i favoriti, ma l’insidia Lille ai quarti e una tra Olympiakos e Fenerbahce in semifinale potrebbe dare una grossa mano al ranking italiano, a patto naturalmente che la Fiorentina non faccia brutti scherzi strada facendo.

LA CLASSIFICA E LE PERCENTUALI DEL RANKING UEFA 2024

Dunque eccoci alla resa dei conti. La Germania conta tre squadre nelle competizioni europee con zero club in Conference quindi a meno di clamorosi exploit come una finale di Champions tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, sarà difficile per i tedeschi accumulare tanti punti, con buona pace di un Leverkusen che potrebbe dar fastidio potenzialmente in semifinale ad un’italiana, che sicuramente si presenterà visto lo scontro tra Milan e Roma.

Chi fa più paura sono naturalmente gli inglesi: due squadre in Champions, due in Europa League e una in Conference League, tra l’altro con tutte le favorite sulla carte per ogni competizione. A meno di un harakiri, l’Inghilterra ha in mano una quantità di punti enorme rispetto per esempio ad una Germania che come detto dovrà come minimo portarsi in finale di due coppe se vuole sognare nitidamente il quinto posto. E noi? L’Italia ha una buona rappresentanza ma soprattutto un ottimo vantaggio: le federazione azzurra vanta 17.714 punti contro i 16.500 di Inghilterra e Germania. Ergo basterà o un flop tedesco, che consegnerebbe di fatto i primi due posti a Italia e Inghilterra, o semplicemente un’ottima prestazione della Fiorentina in Conference League considerando una squadra italiana sicura in semifinale di Europa League. Ad oggi, numeri alla mano. la Serie A ha oltre il 90% di possibilità come racconta Calcio e finanza di assicurarsi un ulteriore posto aggiuntivo in Champions League arrivando a cinque squadre.

