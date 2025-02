Ranking UEFA aggiornato, i risultati dopo le partita di Milan e Atalanta

Le partite di ieri sera che hanno visto coinvolte le squadre italiane hanno portato cattive notizie, non solo per i risultati che non sono stati positivi e che non hanno permesso al Milan e all’Atalanta di continuare il percorso in Champions League dopo la League Phase con gli ottavi di finale, ma anche e soprattutto per il ranking UEFA aggiornato dopo la prima metà delle gare di ritorno degli spareggi e che dopo il secondo posto dello scorso anno ora il campionato italiano è sceso al terzo posto non permettendogli più di poter portare 5 squadre nella prossima edizione di Champions League.

Rissa Milan Feyenoord/ Volano cartellini nel finale di partita, il video dello scontro (19 febbraio 2025)

Non è una notizia certa ovviamente ma l’eliminazione di 3 squadre su 5 dalla Champions League sicuramente influirà molto detto che l’Inghilterra ha portato avanti sicuramente 3 squadre su 4 qualificate, la Spagna sicuramente 2 su 4, probabilmente 3 con il passaggio del turno del Real Madrid, e la Germania che già superava l’Italia di diversi punti, porterà avanti più squadre rispetto alla Serie A. Questa notizia cambia obbligatoriamente anche l’approccio al campionato da parte delle squadre che speravano di rientrare nella prossima edizione della Champions League tramite il quinto posto in particolare Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina, di cui sicuramente due rimarranno fuori.

Diretta/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: Scarigno salva! (19 febbraio 2025)

Ranking UEFA aggiornato, i nuovi posti in Europa della Serie A

Il Ranking UEFA aggiornato quindi cambia gli equilibri anche nel nostro campionato, dando ormai quasi per scontato che Napoli, Inter e Atalanta riescano a mantenere le prime tre posizioni sono 4 le squadre che dovranno lottare per una sola posizione, in questo momento in vantaggio ci sono i bianconeri che occupano il quarto posto ma solo per la differenza reti, avendo gli stessi punti della Lazio che dovrà continuare a mantenere la forma della prima parte di stagione lottando anche per l’Europa League che ha dimostrato di onorare, a differenza delle ultime stagione, e in cui potrebbe anche andare avanti, Milan e Fiorentina dovranno impegnarsi molto per recuperare lo svantaggio.

DIRETTA/ Cagliari Milan Primavera (risultato finale 1-1): espulso Nissen, è pari! (19 febbraio 2025)

Oltre ai primi quattro posti validi per la Champions League quindi, secondo il Ranking UEFA aggiornato, la squadra che si classificherà quinta guadagnerà il diritto di partecipare alla Europa League insieme a chi vincerà la Coppa Italia, la squadra che invece arriverà al sesto posto in classifica sarà qualificato alla Conference League. Come ogni anno nel caso in cui a vincere la Coppa Italia sia già qualificato alla Champions League le squadre qualificate tramite la classifica del campionato si allargherebbero a 7 con la sesta che parteciperebbe alla Europa League e la settima qualificata alla Conference League.