L'Italia scivola all'ottavo posto del Ranking UEFA dietro a Cipro e Danimarca

Ranking UEFA, Italia ottava dopo tre giornate

Nelle prime tre giornate delle coppe europee le squadre italiane non hanno fatto una bella figura e con i loro risultati spesso negativi hanno portato l’Italia a perdere diversi punti nel Ranking UEFA e quindi a vedersi allontanare la possibilità di avere una squadra in più in Europa il prossimo anno, in particolare in Champions League. In sole tre giornate infatti sono già arrivate 7 sconfitte e 4 pareggi che hanno portato pochi punti alle Serie A che ora è all’ottavo posto con 6.857 punti, superata anche da leghe meno importanti come quella danese o quella cipriota.

Questo è causato senza dubbio dalla quantità di squadre provenienti da quel campionato nelle coppe europee che in base ai loro risultati possono influenzare maggiormente o in maniera minore il punteggio totale della lega, per questo Cipro, rappresentata in Champions League dal Pafos e in Conference League dall’Omonia Nicosia e dall’AEK Larnaca mantiene un punteggio maggiore. C’è però sicuramente la necessità che le squadre italiane inizino a vincere più partite possibili e possibilmente arrivino più avanti possibile nelle competizioni europee così da riguadagnare il gap con i campionati rivali.

La situazione attuale del Ranking UEFA

Avere una posizione alta nel Ranking UEFA è fondamentale se la Serie A vuole sperare di portare una squadra aggiuntiva in Europa e in particolare in Champions League, come già successo due stagioni fa nell’esordio del nuovo formato della massima competizione europea quando le squadre qualificate furono l’Inter campione d’Italia, il Milan secondo classificato, l’Atalanta terza, la Juventus quarta e il Bologna di Thiago Motta. Se poi una delle squadre che partecipano all’Europa League dovesse riuscire ad arrivare in finale e vincere allora le squadre potrebbero essere addirittura sei.

Questa stagione i campionati che hanno portato cinque squadre in Champions League sono stati La Liga che ha qualificato Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal e Athletic Bilbao insieme alla Premier League che vanta Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle oltre al Tottenham campione dell’Europa League. In questo momento invece il campionato inglese manterrebbe il suo quinto posto aggiuntivo mentre a beneficiare dell’aggiunta di una squadra sarebbe il Portogallo che potrebbe passare dalle due squadre, di cui una tramite i playoff, a tre.