RANKING UEFA: ITALIA ADESSO TERZA NELLA CLASSIFICA STAGIONALE

Una settimana abbastanza negativa da parte delle nostre squadre fra i playoff di Champions League e quelli di Europa League, con la vittoria della Juventus in casa contro il Psv Eindhoven e il pareggio della Roma sul campo del Porto come unici risultati positivi, ha causato il sorpasso della Spagna ai danni dell’Italia al secondo posto nel ranking Uefa per quanto riguarda la classifica stagionale, quella più interessante per gli effetti immediati dal momento che le prime due avranno un posto in più nella prossima Champions League.

Il ranking Uefa viene aggiornato ogni volta che si gioca nelle Coppe europee: la classifica generale vede l’Inghilterra saldamente al comando a quota 106,624 davanti all’Italia che è seconda con 93,043 e la Spagna in terza posizione a quota 88,596. Fino a inizio settimana eravamo secondi anche nella classifica stagionale, dove però adesso è seconda la Spagna con 18,035 rispetto al nostro punteggio di 17,687, fermo restando che pure in questa voce comanda l’Inghilterra a quota 20,892.

RANKING UEFA: POSTO AGGIUNTIVO IN CHAMPIONS LEAGUE A RISCHIO

Il cammino per determinare il ranking Uefa stagionale sarà naturalmente ancora lunghissimo: c’è il ritorno dei playoff delle tre Coppe settimana prossima (ricordiamo che in Conference League la Fiorentina tornerà in scena agli ottavi), poi ci saranno ancora tutti gli altri turni ad eliminazione diretta sino alle finali, quindi c’è ancora davvero tanto in palio, ma ad oggi, venerdì 14 febbraio 2025, i due posti aggiuntivi in Champions League per l’anno prossimo andrebbero a Inghilterra e Spagna.

Sarebbe un cambiamento molto evidente rispetto all’anno scorso, quando il ranking Uefa aveva premiato Italia e Germania. A tale proposito dobbiamo dire che i tedeschi in questa stagione sembrano un po’ più staccati, a quota 15,421, mentre l’Inghilterra sta andando fortissimo e, salvo crolli clamorosi, si aggiudicherà uno dei due posti bonus. Per l’altro, potrebbe esserci una lunghissima volata fra Spagna e Italia, con gli iberici che questa settimana sono passati in vantaggio.

