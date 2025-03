RANKING UEFA: ITALIA A CACCIA DELLA SPAGNA

Non sarà una missione facile, ma c’è ancora qualche speranza di secondo posto per l’Italia nel ranking Uefa stagionale, quello determinante per capire se avremo quattro o cinque posti nella prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra è ormai di fatto irraggiungibile al primo posto, resta disponibile il secondo per il quale è lotta fra Italia e Spagna, con gli iberici in realtà in vantaggio ma ancora raggiungibili. In numeri: Inghilterra 22.178, poi ecco la Spagna a 19.892, l’Italia terza con 18.937 e di fatto il discorso si chiude qui, perché già la Germania quarta a 16.671 è troppo staccata per sperare.

La settimana era cominciata con un ulteriore allungo della Spagna, determinato da due vittorie iberiche in Champions League, cioè quelle di Real Madrid e Barcellona a fronte di quello che evidentemente era stato l’unico successo italiano nella massima competizione, cioè lo 0-2 dell’Inter sul campo del Feyenoord. Il giovedì è stato invece decisamente più positivo, con due vittorie e una sconfitta per l’Italia a fronte di due pareggi e una sconfitta per la Spagna fra Europa League e Conference League.

RANKING UEFA: ROMA E LAZIO TENGONO VIVE LE SPERANZE

In particolare potrebbe essere fondamentale il ruolo della Roma in ottica ranking Uefa, perché i giallorossi sfidano l’Athletic Bilbao. L’andata ha visto la vittoria in extremis della squadra di Claudio Ranieri per 2-1, un piccolo vantaggio che però andrà difeso nel ritorno nei Paesi Baschi: ovviamente una qualificazione della Roma porterebbe punti all’Italia e metterebbe fuori gioco una spagnola, quindi sarebbe doppiamente significativo per sperare di inseguire ancora il secondo posto.

Comunque utile è stata naturalmente anche la vittoria della Lazio sul Viktoria Plzen, per cui con il fattore campo favorevole al ritorno sono adesso vicini i quarti di finale per gli uomini di Marco Baroni, mentre l’altra spagnola in Europa League è la Real Sociedad, che ieri ha pareggiato 1-1 in casa contro il Manchester United, ma al ritorno dovrà fare visita ai Red Devils a Old Trafford. Infine la Conference League, dove la Fiorentina ha perso per 3-2 in casa del Panathinaikos mentre il Betis Siviglia ha pareggiato 2-2 in casa contro il Vitoria Guimaraes: entrambe quindi sono in bilico, questa è la Coppa che assegna meno punti ma sarebbe comunque molto utile se la Viola riuscisse ad andare più avanti degli andalusi.

