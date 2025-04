RANKING UEFA: SPAGNA CERTA DEL SECONDO POSTO, FINISCE LA SPERANZA DELL’ITALIA

Era già una missione ai limiti dell’impossibile, l’eliminazione della Lazio nei quarti di Europa League ha messo definitivamente la parola fine alle speranze dell’Italia di avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League, dal momento che adesso è matematico che i primi due posti del ranking Uefa stagionale 2024-2025 andranno all’Inghilterra (già da tempo sicura) e alla Spagna, ormai irraggiungibile anche se Inter e Fiorentina dovessero vincere rispettivamente Champions League e Conference League.

Biglietti di Inter-Barcellona già disponibili/ Come acquistare un posto per la partita di ritorno

Insomma, il gap è talmente grande che nemmeno un doppio trionfo nerazzurro e viola basterebbe, curiosamente nelle semifinali ci sarà un doppio incrocio con Inter Barcellona e Fiorentina Betis Siviglia, semifinali che però serviranno “solo” (si fa per dire) per l’accesso in finale, mentre non potranno più portare a un ribaltine nel ranking Uefa. Di conseguenza, il verdetto è chiaro: Premier League e Liga porteranno in Champions League anche la quinta, una netta differenza con l’anno scorso quando il posto extra era andato a Serie A e Bundesliga.

Moviola di Inter Bayern Monaco/ Proteste sul gol di Lautaro, rissa sfiorata con Stanisic (17 aprile 2025)

RANKING UEFA: UFFICIALI LE QUATTRO SQUADRE PER L’ITALIA NELLA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE

Inoltre, l’eliminazione della Lazio sancisce ufficialmente che l’Italia avrà quattro posti nella prossima Champions League non solo in base al ranking Uefa, ma anche perché ovviamente per i biancocelesti sfuma la possibilità di qualificarsi in qualità di vincitori della Europa League, ai quali è assegnato un posto di diritto a prescindere dal piazzamento nel proprio campionato nazionale. Dando per abbastanza tranquille Inter e Napoli, che salvo clamorosi crolli dovrebbero lottare per l’obiettivo più grande, dietro si scatena quindi una bagarre ancora più serrata per gli altri due posti in palio per la prossima Champions League.

Video Real Madrid Arsenal (1-2)/ gol e highlights: Gunners in semifinale! (16 aprile 2025, Champions League)

Quanto al contingente complessivo della Serie A per le prossime Coppe europee, ci sono naturalmente altre variabili ancora aperte. La Fiorentina vincendo la Conference League avrebbe un posto assicurato in Europa League, così come il Milan qualora riuscisse a vincere la Coppa Italia, in queste ipotesi poi bisognerebbe osservare il piazzamento finale in classifica di viola e rossoneri per capire esattamente quante italiane andranno in Europa e in Conference League. Un dato è definitivo: in Champions League saranno quattro.