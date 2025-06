Da qualche tempo nel cuore della conduttrice Paola Di Benedetto è arrivato l’amore con Raoul Bellanova, attuale calciatore dell’Atalanta con un passato con Inter e Torino. Dopo la storia con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede, Paola Di Benedetto ha ritrovato la fiducia negli uomini grazie al giocatore, con il quale ha intrapreso una storia d’amore che ormai va avanti da diverso tempo. I due hanno però affrontato anche un periodo di crisi, che però non sarebbe stato innescato da alcun tradimento, come confermato dallo stesso Bellanova: “Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento.

“Abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro” le parole di Paola Di Benedetto. Tra i due è poi andato in scena un importante confronto che ha riportato il sereno. “Mi ha conquistata in un modo inaspettato, mi ha inviato a casa un mazzo di rose azzurre, non c’era nessun biglietto. Tramite passaparola mi fatto sapere che era da parte sua, così gli ho scritto su Instagram” ha raccontato la showgirl e conduttrice che ha vinto la quarta edizione del GF Vip.

Paola Di Benedetto e l’amore con Raoul Bellanova: “Abbiamo due caratteri forti”

Comprendere il grado di compatibilità non è stato semplice per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, la modella ha infatti confidato come sia lei che il calciatore abbiano due personalità piuttosto spiccate. Ma nonostante tutto sono riusciti a parlarsi e a conservare la relazione, anzi, aiutandola e sviluppandola:

“Abbiamo due caratteri molto forti, abbiamo imparato a fidarci l’una dell’altro e a scendere a compromessi” ha ammesso Paola Di Benedetto che oggi è più felice che mai al fianco del calciatore dell’Atalanta con il quale ha dato vita a una relazione davvero unica. E c’è chi parla di famiglia per i due giovani.

