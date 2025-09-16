Raoul Bellanova, fidanzato di Paola Di Benedetto: chi è il calciatore dell'Atalanta che ha chiesto di sposarlo alla conduttrice

Da qualche anno Paola Di Benedetto è legata a Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta e della Nazionale italiana. Impiegabile come terzino o come esterno di centrocampo, Bellanova ha cominciato la sua carriera al Milan, giocando fino al 2019 con il club rossonero. Dopo il passaggio al Bordeaux, dove ha disputato una sola partita nella stagione 2019/2020, è passato in prestito all’Atalanta e poi al Pescara. Nel 2021 Bellanova è stato acquistato dal Cagliari, per poi giocare un anno in prestito all’Inter. Nel 2023/2024 è stato acquistato dal Torino, dove ha giocato ben 38 gare in campionato, segnando anche un gol. Poi, nel 2024, dopo una stagione in granata, è passato all’Atalanta, dove sta giocando la sua seconda stagione.

Raoul Bellanova è legato da diversi anni a Paola Di Benedetto, in passato fidanzata con Federico Rossi di Benji & Fede e a Rkomi. Dopo aver chiuso le storie d’amore con i due musicisti ha trovato l’amore con Bellanova. “Mi ha conquistata in un modo inaspettato, mi ha inviato a casa un mazzo di rose azzurre, non c’era nessun biglietto” ha rivelato Paola Di Benedetto. Tramite passaparola, poi, è riuscita a risalire a Raoul, scoprendo di aver ricevuto i fiori proprio da lui. Dopo il primo incontro, i due hanno deciso di cominciare una storia d’amore. Qualche tempo dopo si sono lasciati, per poi ricominciare una storia d’amore che dura tutt’ora e che ha portato anche alla fatidica proposta di matrimonio da parte del terzino dell’Atalanta.

Raoul Bellanova, fidanzato di Paola Di Benedetto: la romantica proposta

Paola Di Benedetto ha ricevuto nell’estate appena passata la romantica proposta di matrimonio da Raoul Bellanova, con il quale aveva cominciato una storia d’amore da circa due anni. “Mille volte sì” ha scritto Paola sui social, mostrando lo splendido anello ricevuto dal terzino dell’Atalanta. I due, dopo qualche peripezia, hanno dunque deciso di mettere su famiglia.