Raoul Bova a Belve: “Dicono che sono gay? Ognuno pensa ciò che vuole”/ “Molti parlano di questo lato ma…”

Raoul Bova ospite a Belve: la smentita ai rumor sulla presunta omosessualità

Sarebbe quasi superfluo sottolineare quanto sia ricco e variegato il reparto artistico italiano in termini cinematografici e televisivi; tanti sono i volti, esperti ed emergenti, che appassionano il pubblico tra piccolo e grande schermo. Tra questi, occupa da anni un posto di rilievo Raoul Bova; dal cinema alle fiction, passando per il teatro. Il suo ruolo nel settore è tra i più influenti e in virtù della notorietà acquisita non sono mancati nel tempo rumor, indiscrezioni e retroscena su curiosità di carattere sentimentale.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete, Raoul Bova sarà questa sera ospite a Belve; occasione ghiotta per Francesca Fagnani per interrogare l’attore su alcuni dei temi, soprattutto riferiti alla sfera privata, più dibattuti nel tempo. Come riporta Adnkronos, non poteva mancare da parte della conduttrice una domanda su un retroscena piuttosto chiacchierato ma ampiamente smentito dal diretto interessato: la presunta omosessualità.

Nonostante le smentite, Raoul Bova nel corso degli anni è stato spesso al centro di voci e chiacchiere di gossip con riferimento alla sua presunta omosessualità. Non sono chiare le ragioni che spingano i rumor ad insistere su tale questione a dispetto delle evidenze opposte e delle parole dell’attore. In ogni caso, stando alle anticipazioni proposte dal portale sulla puntata di Belve, Raoul Bova ha spiegato nuovamente a Francesca Fagnani il suo punto di vista su tale aspetto. “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte”.

Le parole di Raoul Bova a Belve – anticipate da Adnkronos – si riferiscono ad una domanda di Francesca Fagnani che ricordava all’attore le parole dette in passato in occasione della sua separazione da Chiara Giordano. Intervistato ai tempi da Vanity Fair aveva infatti annunciato la rottura, sottolineando: “Non sono gay”. Incalzato dalla conduttrice, avrebbe dunque aggiunto: “Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me; molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.











