Raoul Bova da Don Matteo 13 a Giustizia per tutti/ È il re delle fiction. Il rapporto con Rocio Munoz Morales

I successi sentimentali e professionali di Raoul Bova

Raoul Bova, uno degli attori italiani più amato dalle donne, sabato 14 sarà ospite a Verissimo. L’attore sarà affiancato dalla compagna Rocio Munoz Morales. Dopo un matrimonio non andato a buon fine, Bova aveva conosciuto la giovane attrice sul set del film: Immaturi-Il viaggio. In seguito i due si sono frequentati e hanno coronato il loro amore con la nascita delle loro due bambine: Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018). L’attore sembra felice della sua storia d’amore ma lo è altrettanto della sua carriera che procede a gonfie vele. Uno degli ultimi lavori sul set di Raoul è stato quello nel cast di Don Matteo 13, nei panni di Don Massimo.

L’attore si è mostrato entusiasta sia del cast che della suo ruolo, che lo ha fatto crescere a livello personale e attoriale. In più, ha anche avuto l’opportunità di confrontarsi con il celebre Don Matteo (Terence Hill) che dopo anni nella serie ha passato il testimone al giovane Raul, con molta gioia. I due infatti si sono visti più volte e dalle interviste rilasciate da Bova, sappiamo che Terence Hill gli ha dato molti consigli, supporto e anche la sua benedizione. Oggi però Raul ha in serbo altre sorprese, infatti, a breve lo vedremo protagonista di un’altra serie televisiva insieme alla compagna di vita, Rocio.

“L’ultima” serie televisiva di Raoul Bova: “Giustizia per tutti”

Sabato 14 maggio, Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, andranno nello studio di Silvia Toffanin, soprattutto per parlare della nuova serie che li vede protagonisti: “Giustizia per tutti”. La fiction, che andrà in onda il 18 maggio, in prima serata, su canale 5, vedrà l’attore nei panni di Roberto (il protagonista) e la compagna nei panni di Vittoria Bonetto. Raoul interpreterà un uomo che viene accusato di aver ucciso la moglie e per tale motivo viene condannato a 30 anni di reclusione. I suoi obiettivi saranno due: riconquistare la fiducia della figlia e scoprire chi è il reale assassino della moglie.

I due, coppia nella vita e in questo caso anche sul set, in alcune interviste hanno parlato con gioia di questa opportunità. Da un punto di vista professionale sarà un modo per conoscere meglio l’uno le abilità dell’altro, mentre da un punto di vista sentimentale, spiega Rocio, sarà interessante perché quello accanto a lei sul set non sarà lo stesso uomo con cui dorme in pigiama, ma un altro. E’ un’esperienza che l’attore ha ritenuto molto interessante, spiegando poi, al settimanale DiPiu ‘Tv che loro due avevano già recitato insieme in un altro spettacolo: Love Letters, ma che recitare in questa fiction è stato molto più incredibile.











