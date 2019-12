Raoul Bova al Grande Fratello Vip?/ Volpe, Elia, Cucuzza poi Signorini scherzando…

Alfonso Signorini al #CR4 – La Repubblica delle Donne parla del prossimo Grande Fratello Vip 2020 per via della presenza in studio di Wana Nara, la procuratrice e moglie di Mauro Icardi e futura opinionista del reality show di Canale 5. Piero Chiambretti puntando sulla presenza in studio del conduttore e dell’opinionista della quarta edizione vip del Grande Fratello è a caccia di rivelazioni sui papabili concorrenti. Per questo motivo Chiambretti fa apparire sul videowall alcuni nomi di cui si è discusso nelle ultime settimane: da Valerio Scanu su cui Signorini precisa subito “no, non ci sarà”. Poi è la volta di Michele Cucuzza su cui Signorini smentisce la partecipazione con Chiambretti che precisa “ripeto la domanda Cucuzza c’è”, ma Signorini è fermo: “no”. Si prosegue poi con i nomi di Nicola Zingaretti “no”, Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi su cui Signorini dice “molto carino ma non c’è anche lui”.

GF VIP, Signorini: “Raoul Bova si!”

Prosegue il toto nomi del Grande Fratello Vip con Ada Alberti su cui Signorini precisa “l’avrei tanto voluta, hanno fatti tanti nomi a sproposito”, non ci sarà neppure la Volpe, Giacobbo e Marco Carta. Proprio sul cantante de La forza mia il direttore di Chi precisa: “ha detto che ha rifiutato la proposta del GF4 ma nessuno gliel’ha fatta. La sorpresa arriva sul finale quando Chiambretti fa il nome di Raoul Bova e Signorini risponde si! Bugia o verità? Non è dato saperlo, ma sta di fatto che Chiambretti incuriosito da questo nome improbabile arriva ad una conclusione: “forse non avete capito niente, tutti i no sono si e tutti i si sono no”. A prendere la parola è Malgioglio che precisa “Signorini ha detto una bugia, qui ce ne sono almeno 6”. Allora Chiambretti rivolgendosi ad Alfonso Signorini dice: “ci dica qualche nome voglio essere felice ad essere il primo a rivelare i nomi”.

Alfonso Signorini: “ecco tre nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip”

Alfonso Signorini alle continue richieste di Piero Chiambretti decide di rivelare ben tre nomi dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. “Il primo nome è quello di Adriana Volpe, il secondo partecipante del Grande Fratello Vip è Michele Cucuzza e il terzo è Antonella Elia” dice Signorini con il boato del pubblico. La Elia, infatti, sale sul palco di #CR4 dicendo: “Piero mi dispiace la tradisco, è un tradimento” con Chiambretti che dice “mi portano via i pezzi”. Allora Signorini rivela: “mi sono innamorato guardandola lì e poi quando abbiamo ballato con la canzone id Malgioglio è diventata una mia passione” felicissimo di avere nel cast Antonella Elia. In studio, intanto, Piero Chiambretti domanda se sia giusto o meno che la Elia lasci il programma; Malgioglio sulla Elia al GF VIP precisa “penso che possa uscire malamente con le ossa rotte”, mentre la Zanicchi è favorevole: “è carina, è vera, deve solo controllarsi un pochino”. Anhce Lory del Santo è a favore: “fa bene ad andare perchè nel ruolo di bisbetica è magnifica”. Poi sul finale Signorini rivela: “non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe perchè ci saranno dei belli match”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA