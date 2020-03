Raoul Bova annuncia serie sulla Croce Rossa Italiana/ “Narrerò gli eroi del Covid 19”

Raoul Bova annuncia la preparazione di una serie tv sulla Croce Rossa Italiana. L’attore, ai microfoni dell’Ansa, svela di essere a lavoro per realizzare una serie ispirata alle storie vere delle persone che, in queste settimane, sono impegnate in prima linea nella lotta contro il coronavirus. “Racconterò questi eroi delle emergenze, questi volontari di tutte le età dal cuore immenso, pronti ad aiutare. Una serie sulla Croce Rossa Italiana la studiavo da tempo, ora con il coronavirus è diventato un progetto concreto già in avanzata fase di scrittura, pronti a girare appena si potrà, andando anche nei luoghi zona rossa“, ha spiegato Raoul Bova che è pronto a dare voce a quei medici ed infermieri che sono i veri eroi dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto l’Italia.

RAOUL BOVA, SERIE SUGLIE EROI DEL CORONAVIRUS

Raoula Bova, attento alla situazione italiana, ha deciso di realizzare una serie tv mettendo in risalto le vere storie di quelli che sono i veri eroi dell’emergenza da coronavirus. Al centro della serie che sarà formata da sei prime serate, ci saranno le storie di medici, sanitari, volontari. “Una prima stagione di sei serate racconterà storie e personaggi ispirati alla realtà, impegnati sul fronte italiano del Covid 19” – spiega l’attore che ha poi aggiunto di voler dedicare una serie successiva anche agli eroi internazionali – “poi andremo avanti negli scenari internazionali di questa grande organizzazione che è sempre in prima linea nel mondo”. Sarà una produzione corale quella annunciata da Raoul Bova che spera di poter iniziare a lavorare il prima possibile per dare voce a chi sta vedendo da vicino le storie di dolore delle famiglie italiane.



