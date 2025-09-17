Raoul Bova audio rubati: Federico Monzino indagato e spunta giallo sim spagnole: "Minacce, ma ho denunciato"

Scandalo audio rubati, Raoul Bova incastra Federico Monzino: “Minacciato ma non mi sono piegato”

Si ingrandisce sempre di più lo scandalo degli audio rubati con la presunta amante Martina Ceretti che ha investito Raoul Bova e dopo la bufera mediatica, la fine della sua relazione con Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie Luna ed Alma ed il danno d’immagine, ieri martedì 17 settembre 2025 l’attore romano è stato ascoltato in Procura come parte offesa. Bova ha ammesso di aver capito sin dalla prima telefonata che chi lo contattava lo voleva ricattare ma di non aver ceduto.

Rocio Munoz Morales: "Ho scelto il silenzio per tutelare le mie figlie"/ "Raoul Bova? Anche lui sa la verità"

Nel dettaglio stando a Il Messaggero Raoul Bova, che è parte offesa nel procedimento che vede sotto accusa Federico Monzino, colui che secondo l’accusa ha venduto gli audio a Fabrizio Corona, ha rivelato: “Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà“ e subito dopo ha aggiunto ha aggiunto: “Di essere consapevole di poter andare in giro a testa alta per non avere ceduto ai ricatti….Ho capito subito lo scopo di chi mi ha telefonato. Non so chi stesse parlando, ma non mi sono fatto intimidire. Ho detto che non mi sarei piegato” La deposizione di Raoul Bova aggrava la posizione di Federico Monzino che è accusato di tentata estorsione.

Corona furioso con Raoul Bova e Silvia Toffanin: "Intervista a Verissimo? Squallida"/ "Non usare i figli"

Raoul Bova e gli audio rubati, Federico Monzino indagato per tentata estorsione: e spunta il giallo della sim spagnola

Stando a quanto riporta Il Messaggero Federico Monzino è indagato per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. Il PR si è difeso sostenendo: “Non sono l’autore dei messaggi inviati a Raoul Bova e delle minacce… Fabrizio Corona è l’unica persona a cui ho inoltrato le chat e gli audio in questione.” Dagli ultimi sviluppi investigativi, inoltre, sarebbero emersi elementi a sfavore del pr: anche perché la modella Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova e colei a cui aveva mandato gli audio intimi, ha ammesso di aver inoltrato quei file al suo amico Monzino. E non è tutto perché nelle scorse ore è emerso un nuovo dettaglio non da poco e inquietante, il giallo delle sim spagnole da cui sono partiti i messaggi intimidatori. Resta ancora da capire, infatti, a chi appartiene quel numero anche se si ipotizza possa essere proprio di Monzino. Insomma il caso è tutt’altro che chiaro e risolto.

