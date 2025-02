Raoul Bova è il compagno di Rocio Munoz Morales, la popolare attrice e showgirl spagnola. Un grande amore nato quasi per caso durante le riprese del film “Immaturi” che nel tempo è diventato una relazione stabile suggellata anche dalla nascita di due splendide figlie. Proprio Rocio, ospite Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”, si è sbottonata aprendo il suo cuore e parlando dell’amore per l’attore: “io e Raul siamo insieme uniti e innamorati come il primo giorno”.

Chi è Manuel, padre Rocio Munoz Morales/ "La morte? Non mi rassegno, lui è sempre con me"

Un amore che non ha bisogno di etichette e documenti, visto che la coppia non ha ancora pensato al matrimonio. In realtà la proposta non è mai arrivata da Raoul come ha confessato in diverse occasioni l’attrice: “non pensiamo alle nozze. Lui non me lo ha chiesto!”. Non solo, l’attrice ha anche sottolineato come la cosa più importante sia il legame fortissimo creato in tutti questi anni e da cui è nata una bellissima la famiglia grazie alla nascita delle figlie Alma e Luna.

Raoul Bova, Luna e Alma: chi sono il compagno e le figlie di Rocìo Munoz Morales/ Primo incontro sul set

Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Non sapevo chi fosse all’inizio”

Quando Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono incontrati sul set del film “Immaturi” allestito in Grecia la bella modella e attrice spagnola non conosceva neppure chi fosse l’attore ed era impegnata in un’altra relazione. “Non sapevo chi fosse e all’inizio non è successo niente” – ha confessato la bellissima Rocio che uscita da una storia d’amore difficile. Oggi dopo tantissimo anni la coppia ha raggiunto un equilibrio davvero speciale con l’attrice che ha confessato: “è sempre Raul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping”.

Ilaria Galassi e il flirt con Raoul Bova: "Eravamo giovani"/ "Notte di passione in montagna"

L’attrice ha anche confessato che solo con il suo Raoul fa mille follie e che le differenze caratteriali sono state importantissime nel corso degli anni per costruire un amore importante e assolutamente non scontato.