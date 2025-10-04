Chi è Raoul Bova, l'ex genero di Annamaria Bernardini de Pace? I primi successi in tv dopo aver partecipato al programma "Scommettiamo che...?"

Raoul Bova, chi è: la carriera in tv dopo il passato nel nuoto

Raoul Bova, ex genero di Annamaria Bernardini de Pace, è nato nel 1971 e ha cominciato la sua carriera televisiva dopo aver partecipato nel 1991 al programma “Scommettiamo che…?”. Facendosi notare, infatti, ha ottenuto i primi ruoli televisivi di spessore, lavorando spesso anche al cinema. In passato, prima di dedicarsi al mondo del cinema, Raoul Bova è stato un nuotatore.

“Avevo 17 anni e stavo partecipando alle selezioni per i Mondiali” ha raccontato l’attore, che ha spiegato di aver cominciato la gara con l’obiettivo di vincerla, “quando arrivo in fondo e i piedi scivolano sulla parete e praticamente resto fermo: da primo divento l’ultimo”. Una delusione grande per Raoul Bova, che più avanti ha deciso di dedicarsi al mondo della televisione dopo aver ottenuto i primi successi e aver capito di poterne fare la sua strada.

Raoul Bova, chi è: i lavori negli Stati Uniti

Dopo la partecipazione al programma tv “Scommettiamo che…?”, infatti, è cominciata l’ascesa della carriera di Raoul Bova, che cha preso parte al film “Mutande pazze” e più avanti ha ottenuto i primi ruoli importanti, Nel 1993 ha recitato con Carlo Vanzina in “Piccolo grande amore”, per poi arrivare anche a prendere parte a diverse serie tv. Nella carriera di Raoul Bova non sono mancati neppure i ruoli fuori dall’Italia: ha recitato infatti per diversi anni anche negli Stati Uniti, in diverse produzioni, sia in film che in fiction.

In Italia, invece, uno dei suoi successi più grandi è arrivato nel 2008 con “Scusa ma ti chiamo amore”, seguito da “Scusa ma ti voglio sposare”. Attualmente l’ex genero di Annamaria Bernardini de Pace, che in passato è stato sposato con la figlia Chiara Giordano, con la quale ha avuto due figli, è Don Massimo nella fortunata e celebre serie tv della Rai Don Matteo.