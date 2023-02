Raoul Bova, compagno di Rocio Morales/ “La coppia? Serve capire dove si sta andando”

Raoul Bova e la sua storia d’amore con la compagna Rocio Munoz Morales: “Abbiamo grande stima, ci capiamo molto ma…”

Passa il tempo ma non l’amore e la stima che i fan provano nei confronti dell’attore e fotomodello Raoul Bova. Il compagno di Rocio Morales è sempre sulla cresta dell’onda, alle prese con il lavoro nel piccolo schermo e ospitate televisive di vario genere. Raoul Bova vive di emozioni, quelle che dà e quelle che riceve durante il suo percorso artistico, che prosegue a gonfie vele. A gonfie vele, proprio come la storia d’amore con Rocio Munoz Morales. In una intervista rilasciata recentemente sul magazine Chi, l’attore ha parlato di questi e altri temi, ricordando che presto tornerà in tv con la seconda stagione di Buongiorno mamma.

Nella sua “confessione” al magazine, tuttavia, Raoul Bova ha parlato di quanto sia importante tenere viva l’intensità dell’amore quando gli impegni lavorativi costringono a stare lontani. “Io e Rocìo ci capiamo molto, abbiamo una grande stima e un grande amore. Ci sono dei meccanismi che, spesso, portano a non avere il controllo e allora bisogna un po’ riprendersi, parlarsi, guardarsi negli occhi, mettere la nostra vita al primo posto”, ha spiegato Raoul Bova.

Raoul Bova: “Il rapporto con Rocio Munoz Morales? Non sempre è facile…”

La storia d’amore con la sua Rocio Munoz Morales, quindi, ha vissuto periodi di alti e bassi, ma questo non ha mai impedito alla coppia di ritrovarsi con slancio ed entusiasmo. “Non è sempre facile, non è matematico, bisogna ridare una calibrata ai rapporti anche per capire dove si sta andando, cosa si vuole fare, quali sono i punti d’arrivo e quali sono gli step di una coppia”, le parole di Raoul Bova.

L’attore sottolinea l’importanza di avere obiettivi comuni, di essere complici fintanto che è possibile: “Se non ci si pongono dei traguardi, la relazione diventa un po’ stantìa. Bisogna essere complici fino a quando uno ce la fa: quando ti troverai di fronte a un bivio dovrai fare delle scelte, ma si faranno con grande amore per la coppia e per i figli”, ha precisato l’attore Raoul Bova. “I figli nascono perché prima è nata la coppia, per questo la coppia va sempre tutelata e resa viva”.

