Raoul Bova, compagno di Rocio Morales/ Si rincorrono le voci di una crisi, eppure…

Raoul Bova e Rocio Morales, dieci anni di amore: “Nostro rapporto puro ma molto faticoso”

Raoul Bova e Rocio Morales sono ormai fidanzati da quasi dieci anni. Nel corso del tempo, la loro storia d’amore è stata spesso al centro del gossip, per via di alcuni rumors che in realtà non hanno mai trovato vere e proprie conferme. Un amore nato sul set, quello tra i due attori, sbocciato sicuramente in salita per via del passato dell’attore, all’epoca ancora sposato con l‘ex moglie Chiara Giordano. “Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… “, ha infatti confidato Rocio Morales in una intervista rilasciata non molto tempo in fa in tv. “Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”, ha raccontato Rocio.

Difficoltà iniziali che si sarebbero intensificate nel corso degli anni, c’è infatti chi continua a parlare di crisi tra Raoul Bova e Rocio, nonostante il tanto tempo trascorso insieme. “Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo”, scriveva non molto tempo fa Alberto Dandolo in uno dei suoi quiz su Dagospia d”Indovinello per Oggi.

Raoul Bova e Rocio Morales resistono, in barba alle voci su una presunta crisi di coppia

Si fa riferimento ad un crisi che durerebbe da parecchio tempo, ma che Raoul Bova e Rocio Morales hanno smentito coi fatti, mostrandosi insieme felici e spensierati. Basti pensare all’accortezza dell’attore, che recentemente, in occasione del programma “Con il cuore nel nome di Francesco”, presentato su Rai 1 da Carlo Conti, si era lasciato andare in diretta tv con una bella dedica alla moglie Morales, per il suo compleanno. Un augurio replicato poi anche sui social, dove Raoul ha postato una foto con un bacio alla compagna, scrivendo “Buon compleanno amore mio”. I due attori, manco a dirlo, sono entrati da tempo nel cuore dei fan, che li seguono appassionatamente e che, ormai, si sono affezionati profondamente alla coppia. Altro che crisi, Raoul e Rocio sembrano uniti più che mai.

