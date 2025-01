Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, differenza di età come arricchimento per l’attore

Se c’è una cosa di cui va fiero è certamente la storia d’amore con Rocio Munoz Morales e il rapporto create con le sue amorevoli figlie Luna e Alma. Raoul Bova non si può proprio rimproverare nulla e ora prova a godersi il periodo magico in famiglia, pur rimanendo molto riservato, schivo e allergico al mondo del gossip. “Amarsi è facile, ma noi ce lo rendiamo difficile”, ha detto l’attore di Don Matteo in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera, ripercorrendo i dieci anni di storia con la sua compagna e modella.

“Diciassette anni di differenza sono un arricchimento e a volte anche un vero vantaggio”, ha scherzato Raoul Bova sul fronte della differenza di età, enfatizzando anche la possibilità di fare cose inedite e di sperimentare cose nuove con la compagna, al di là del discorso anagrafico.

“Rocio Munoz Morales è la persona che amo, la donna con cui ho fatto due figlie ed è molto importante per me”, ha detto e ribadito Raoul Bova, che con la sua dolce metà ha trovato un feeling perfetto. Ciononostante l’iconico attore ha ammesso di non essere propriamente una persona facile con cui stare e ha ammesso che non è semplice imbastire un relazione con lui.

“Perché io ho il mio carattere, nel bene e nel male. Chi resta con me è perché mi conosce fino in fondo. Su alcune cose sono molto permaloso”, ha ammesso. Infine, menzionando il rapporto con le figlie, Raoul fa mea culpa e ritiene di essere un padre probabilmente troppo buono e permissivo nei loro confronti. Colpa dei suoi splendidi “occhi buoni”?